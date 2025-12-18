Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Novo iz Epsteinovih dosjejev: druženje s Chomskyjem, Gates z neznano žensko

Washington, 18. 12. 2025 20.44 pred 46 minutami 2 min branja 11

Avtor:
M.S. STA
Nove fotografije primera Epstein

Kongresni demokrati so objavili več kot 60 fotografij, ki jih je odbor za vladni nadzor dobil iz zapuščine pokojnega obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, medtem ko se Američani pripravljajo na petkovo z zakonom določeno objavo dosjejev pravosodnega ministrstva ZDA.

Demokrati so danes med drugim objavili fotografijo Jeffreyja Epsteina z znanim filozofom Noamom Chomskyjem, fotografijo ukrajinskega potnega lista, ki pripada neznani osebi ženskega spola, fotografijo milijarderja Billa Gatesa z neznano žensko, ki ima zamegljen obraz, ter fotografijo ženskega stopala z izpisanim citatom iz romana Lolita rusko-ameriškega pisatelja Vladimirja Nabokova.

Objavljen je tudi posnetek elektronske komunikacije, kjer neznana oseba opisuje "pošiljanje" deklet, poroča CNN.

"Ne vem, skušaj poslati nekoga drugega. Imam prijateljico, ki je danes poslala nekaj deklet. Ampak zahteva tisoč dolarjev na dekle. Zdaj vam bom poslala dekleta. Morda bo katera primerna za J?", navaja sporočilo, ki vsebuje tudi zabrisane podatke: ime, starost 18 let, višina, teža, mere, opomba o schengenskem območju in mesto odhoda.

Demokrati so opozorili, da skupaj s fotografijami niso dobili razlage okoliščin, v katerih so nastale. Odbor za vladni nadzor v predstavniškem domu kongresa je prejšnji teden prejel več kot 95.000 fotografij, ki jih še vedno pregledujejo.

Prejšnje fotografije iz Epsteinove posesti, ki so jih objavili demokrati, prikazujejo zasebni otok pokojnega finančnika in številne vplivne osebnosti iz njegovega kroga. Gates in Chomsky sta že prej potrdila, da sta poznala Epsteina. Gates je dejal, da obžaluje njuna srečanja, Chomsky pa zavrača prošnje za komentar, še poroča CNN.

"Demokrati v nadzornem odboru bodo še naprej objavljali fotografije in dokumente iz Epsteinove zapuščine, da bi zagotovili preglednost za ameriško javnost. Ko se bližamo roku za objavo dosjejev, nove fotografije sprožajo še več vprašanj o tem, kaj vse ima ministrstvo za pravosodje v svoji lasti," je sporočil vodilni demokrat v odboru Robert Garcia. Ministrstvo mora dokumente objaviti do petka, 19. decembra.

jeffrey epstein zda dokumenti

Moskva kliče MI6: šef ruske obveščevalne službe na zvezi z britansko kolegico

Zasebno letalo strmoglavilo v Severni Karolini, več smrtnih žrtev

SORODNI ČLANKI

Trump: Na stotine ljudi ima fotografije z Epsteinom. To ni nič takega

Nove fotografije iz Epsteinove zapuščine: na njih tudi Trump, Clinton, Gates

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JOSEPH HAYDN
18. 12. 2025 21.30
Največji dobrotnik človeštva Gates s prsti v marmeladi
Odgovori
+1
1 0
sinjebradec
18. 12. 2025 21.29
vsi so židi !razen deklet ! židovke niso dost lepe za nih !
Odgovori
0 0
ole ole
18. 12. 2025 21.23
to je velik klub in vi niste notri.
Odgovori
+1
1 0
EANkoda
18. 12. 2025 21.22
Uf jaz bi sla tudi tako pa so bile placane?
Odgovori
+1
1 0
anabanana
18. 12. 2025 21.15
Večina novic iz sveta, Slovenije pa ni, vse se samo prepisuje in kopira, plagiati
Odgovori
+1
2 1
sinjebradec
18. 12. 2025 21.31
ko se piše o slo pa pametujete kako je drugje !
Odgovori
0 0
anabanana
18. 12. 2025 21.11
Meni je to podn, z čim se ukvarjate,
Odgovori
+0
2 2
anabanana
18. 12. 2025 21.09
Paparaci,
Odgovori
+2
2 0
biggie33
18. 12. 2025 21.09
Demokrati objavljajo fotografije demokratov.. manjka še clinton..
Odgovori
+3
3 0
plejadanka
18. 12. 2025 21.03
Vse!!
Odgovori
+1
1 0
plejadanka
18. 12. 2025 21.02
Kaj ima Trump?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Ko darilo postane izkušnja
Nova božična fotografija kraljevske družine
Nova božična fotografija kraljevske družine
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
zadovoljna
Portal
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Plašč, ki je popoln za december
Plašč, ki je popoln za december
vizita
Portal
Zato ne zmorete shujšati
Živila, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Živila, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Zakaj vas po jedi boli desna stran trebuha?
Zakaj vas po jedi boli desna stran trebuha?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
cekin
Portal
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Zakonca zadela že drug jackpot
Zakonca zadela že drug jackpot
Slovenska podjetja tarča kriminalcev
Slovenska podjetja tarča kriminalcev
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
moskisvet
Portal
Vroča 62-letnica jemlje dih
Kaj obleči za poslovno novoletno zabavo?
Kaj obleči za poslovno novoletno zabavo?
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Ustrelili so ga skupaj z mamo
dominvrt
Portal
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
okusno
Portal
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Super pecivo, ki vedno uspe
Super pecivo, ki vedno uspe
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Na lovu
Diddy: Vsem na očeh
Diddy: Vsem na očeh
Sandokan
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420