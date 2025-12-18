Novo iz Epsteinovih dosjejev: druženje s Chomskyjem, Gates z neznano žensko

Demokrati so danes med drugim objavili fotografijo Jeffreyja Epsteina z znanim filozofom Noamom Chomskyjem, fotografijo ukrajinskega potnega lista, ki pripada neznani osebi ženskega spola, fotografijo milijarderja Billa Gatesa z neznano žensko, ki ima zamegljen obraz, ter fotografijo ženskega stopala z izpisanim citatom iz romana Lolita rusko-ameriškega pisatelja Vladimirja Nabokova.

Objavljen je tudi posnetek elektronske komunikacije, kjer neznana oseba opisuje "pošiljanje" deklet, poroča CNN.

"Ne vem, skušaj poslati nekoga drugega. Imam prijateljico, ki je danes poslala nekaj deklet. Ampak zahteva tisoč dolarjev na dekle. Zdaj vam bom poslala dekleta. Morda bo katera primerna za J?", navaja sporočilo, ki vsebuje tudi zabrisane podatke: ime, starost 18 let, višina, teža, mere, opomba o schengenskem območju in mesto odhoda.