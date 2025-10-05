Svetli način
Tujina

Novo množično streljanje: umrla moški in ženska, še 12 ranjenih

Montgomery, 05. 10. 2025 16.10 | Posodobljeno pred 7 minutami

Iz glavnega mesta ameriške zvezne države Alabama poročajo o novem množičnem streljanju. Po prvih informacijah sta v incidentu umrli dve osebi, še 12 pa jih je bilo ranjenih.

Kot poroča ameriški ABC News, je streljanje odjeknilo na ulicah glavnega mesta Alabame. Ob prihodu na kraj so policisti našli množico ranjenih; po prvih informacijah naj bi jih bilo 12.

Tri osebe, med katerimi je ena mladoletna, so v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnice. Tudi ostale žrtve so bile hospitalizirane, čeprav niso v smrtni nevarnosti.

Dve osebi - moški in ženska - pa sta po navedbah ameriške policije zaradi strelnih ran umrli.

Motiv še ni znan, detektivi po navedbah policije zaslišujejo priče in pregledujejo posnetke nadzornih kamer, da bi identificirali osumljence.

Policija v Montgomeryju prosi vse, ki imajo informacije o streljanju, da se nemudoma obrnejo na preiskovalce.

bohinj je zakon
05. 10. 2025 16.27
V Alabami so se zmeraj radi streljali. Še iz kavbojskih časov.
