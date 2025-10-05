Novo množično streljanje: umrla moški in ženska, še 12 ranjenih

Kot poroča ameriški ABC News, je streljanje odjeknilo na ulicah glavnega mesta Alabame. Ob prihodu na kraj so policisti našli množico ranjenih; po prvih informacijah naj bi jih bilo 12.
Tri osebe, med katerimi je ena mladoletna, so v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnice. Tudi ostale žrtve so bile hospitalizirane, čeprav niso v smrtni nevarnosti.
Dve osebi - moški in ženska - pa sta po navedbah ameriške policije zaradi strelnih ran umrli.
Motiv še ni znan, detektivi po navedbah policije zaslišujejo priče in pregledujejo posnetke nadzornih kamer, da bi identificirali osumljence.
Policija v Montgomeryju prosi vse, ki imajo informacije o streljanju, da se nemudoma obrnejo na preiskovalce.
