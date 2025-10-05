Novo množično streljanje: umrla moški in ženska, še 12 ranjenih

Kot poroča ameriški ABC News , je streljanje odjeknilo na ulicah glavnega mesta Alabame. Ob prihodu na kraj so policisti našli množico ranjenih; po prvih informacijah naj bi jih bilo 12.

Tri osebe, med katerimi je ena mladoletna, so v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnice. Tudi ostale žrtve so bile hospitalizirane, čeprav niso v smrtni nevarnosti.

Dve osebi - moški in ženska - pa sta po navedbah ameriške policije zaradi strelnih ran umrli.