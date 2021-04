V novem policijskem streljanju v ZDA umrla temnopolta najstnica

Policist je med odzivom na klic v sili v ameriški zvezni državi Ohio, v katerem je klicatelj poročal o poskusu napada z nožem, ustrelil 16-letno temnopolto dekle Ma'Khia Bryant. Policija je kasneje razkrila posnetke telesne kamere policista, na kateri je videti kaotični prizor, ko najstnica z nožem zamahuje proti prisotnim, in tudi policistovo streljanje. 16-letnica je umrla istega dne, kot je bila razglašena sodba v primeru Georga Floyda.

Policija v Columbusu je bila včeraj popoldne obveščena o nemiru na jugovzhodu mesta, kjer naj bi se zgodil tudi poskus napada z nožem. Po prihodu patrulje na prizorišče naletela na kaotičen prizor množice ljudi, med katero je ena izmed najstnic vihtela nož.

icon-expand Policijska kamera. FOTO: AP

Posnetki telesne kamere policistov prikazujejo celotno dogajanje – najstnica je z nožem najprej zamahnil proti eni od deklet, ta je nato padla na tla, napadalka pa se je z nožem nato pognala proti drugemu dekletu, poroča The Independent. Posnetek nato pokaže, kako se ena izmed deklet spotikaje pomika proti avtomobilu, ki je bil parkiran na dovozu pred hišo, ko napadalka zopet dvigne orožje, policist pa nato sproži strel. Najstnica se je takoj zgrudila na tla ob avtomobilu, orožje, ki je videti kot kuhinjski nož, pa je obležalo na pločniku v njeni bližini. Policist nato pohiti k ležečemu dekletu in ji začne nuditi zdravstveno pomoč.

Policist se je na posnetku najprej približal skupini na dovozu in zakričal besedo "dol", šele nato je sprožil več strelov. 16-letno najstnico, ki je zaradi strela umrla, so identificirali kot Ma’Khio Bryant. Preiskave že potekajo, oblasti pa lokalno prebivalstvo pozivajo, naj ostanejo mirni. Do streljanja je prišlo le 20 minut, preden je porota nekdanjega policista Dereka Chauvina razglasila za krivega. Smrt deklice pa je zopet sprožila proteste v največjem mestu v Ohiu, več protestnikov pa se je kasneje zbralo tudi na kraju, kjer je Bryantova umrla. Mama 16-letnice: 'Ma’Khia je bila ljubeče dekle' Oblasti so sicer dejale, da je policist streljal z namenom, da bi rešil eno izmed napadenih deklet, a je teta umrle 16-letnice dejala, da to ni res. Dejala je, da se je Ma’Khia Bryant zgolj branila potem, ko je bila napadena. Dekličina mama pa je za lokalne medije dejala, da jo je smrt hčerke močno prizadela in da je bila njena Ma’Khia ljubeče dekle, poroča BBC. "To se ne bi smelo zgoditi. Želim odgovore,"je dela Paula Bryant ter dodala, da se je njena hči, ki je trenutno bivala v rejniškem domu, veselila vrnitve domov.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Začasni vodja policije v ColumbusuMichael Woods je ob objavi video posnetkov novinarjem povedal, da so se vpleteni policisti odzvali na klic v sili, v katerem je klicatelj poročal o poskusu napada z nožem. Woods je dejal tudi, da so bili policisti pooblaščeni za uporabo smrtonosnega orožja za obrambo ali za zaščito tretje osebe. Preiskava, ki jo vodi urad za kriminalistične preiskave v Ohiu, po njegovih besedah že poteka, ugotavljajo tudi, ali so bila dejanja policistov upravičena. Policista, ki je dekle ustrelil, so že poslali na obvezen dopust. Župan Columbusa Andrew Ginther je dejal, da je to "grozljiv, boleč in tragičen dan v mestu"."Na podlagi tega posnetka vemo, da je policist ukrepal, da bi zaščitil še eno mlado dekle v naši skupnosti - toda družina nocoj žalosti,"je še dejal. 20 minut preden so razglasili sodbo Dereka Chauvina Streljanje v Columbusu se je zgodilo, malo preden je porota nekdanjega policista Dereka Chauvina, ki je lansko leto ubil Georgea Floyda, spoznala za krivega. Na sodbo se je nemudoma odzval tudi ameriški predsednik Joe Biden, ki je dejal, da ob sodbi čuti "olajšanje"." Vsi smo si oddahnili," je v telefonskem klicu dejal družini Floyd. "Vi ste neverjetna družina. Rad bi bil sedaj z vami in vas objel," je nadaljeval.

Po razsodbi je ameriški predsednik pozval Američane, naj se zberejo v boju proti rasizmu, ki "kvari"dušo. "Prišel je čas, da se ta država združi,"je dejal. "Obsodba policista Chauvina ne bo vrnila Georgea," je nadaljeval in dodal, da je ta sodba morda trenutek "pomembne spremembe". Američane je pozval, naj te tragične epizode nikoli ne pozabijo. "Danes Amerika obeležuje dan pravičnosti," pa je ob razglasitvi sodbe dejala podpredsednica ZDA Kamala Harris. Tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama in njegova ženaMichellesta pozdravila sodbo. "Porota se je pravilno odločila, toda resnična pravičnost zahteva še veliko več. Z Michelle moliva za družino Floyd in se strinjamo z vsemi, ki so se zavzeli, da bodo vsakemu Američanu zagotovili popolno mero pravičnosti, ki je bila Georgeu in mnogim drugim kratena," je dejal Obama. Na razsodbo so se odzvali tudi številni politiki in druga znana imena, sodba pa je odmevala tudi na drugi strani Atlantika. "Bil sem zgrožen nad smrtjo Georgea Floyda in pozdravljam to sodbo. Nocoj so moje misli pri družini in prijateljih Floyda," je dejal britanski premier Boris Johnson.