Novo razkriti dokumenti prebudili teorije zarote, da je v atentat vpletena CIA

Po spodleteli invaziji CIA na Kubi v Prašičjem zalivu leta 1961 je eden izmed svetovalcev opozoril predsednika Johna F. Kennedyja, da je CIA, ki stoji za tem, postala premočna. Predlagal je, da se State Departmentu podeli nadzor nad vsemi tajnimi dejavnostmi in razbije CIA. To je razkrito v novo objavljenih dokumentih, povezanih z atentatom na JFK. In ta podatek je znova prebudil teorije zarote o tem, da je bila v njegovo smrt vpletena CIA.

To je razkrito javnosti v novo dostopnem memorandumu Arthurja M. Schlesingerja mlajšega, zgodovinarja, ki je služil kot posebni zgodovinar predsednika Kennedyja od leta 1961 do 1963. Ta je napisal tudi podrobno poročilo o Kennedyju. Ta memorandum je zdaj med novim objavljenim javnim gradivom v dokumentih, povezanih s Kennedyjevim atentatom, ki jih je ta teden objavila ameriška uprava za nacionalne arhive in evidence. Enako velja za Schlesingerjevo izjavo, da je 47 odstotkov političnih uradnikov v veleposlaništvih ZDA nadzorovala CIA, poroča AP.

Arthur M. Schlesinger

Invazija v Prašičjem zalivu je neuspela vojaška operacija izkrcanja na jugozahodni obali Kube leta 1961, ki so jo izvedle Združene države Amerike in Kubanska demokratična revolucionarna fronta (FRD), sestavljena iz kubanskih izgnancev, ki so nasprotovali kubanski revoluciji Fidela Castra, ki jo je tajno financirala in vodila ameriška vlada. Operacija je potekala na vrhuncu hladne vojne, njen neuspeh pa je vplival na odnose med Kubo, Združenimi državami Amerike in Sovjetsko zvezo.

Atentat na JFK

Nekateri bralci prej tajnega gradiva v Schlesingerjevem 15-stranskem memorandumu vidijo nove informacije kot dokaz nezaupanja med Kennedyjem in CIA. Posledično pa to vidijo kot razlog, da CIA Kennedyjeve varnosti ni postavila na prvo mesto pred njegovim atentatom v Dallasu 22. novembra 1963. To je znova prebudilo desetletja staro teorijo o tem, kdo je ubil JFK in da je bila v to vpletena CIA. Zgodovinarji in poznavalci Kennedyja za AP sicer ocenjujejo, da na novo dostopnih 63.000 straneh gradiva, objavljenega po ukazu predsednika Donalda Trumpa, še niso videli ničesar, kar bi spodkopalo ugotovitve, da je bil Lee Harvey Oswald, 24-letni marinec in nekoč prebežnik v Sovjetsko zvezo, osamljeni strelec.

Novo razkriti dokumenti