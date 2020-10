Novo razlitje Sibiriji: pol tone nafte v reko Angaro

Kot je sporočilo ministrstvo, je izredno stanje razglašeno za Kešemsko oblast v regiji Krasnojarsk. Odlok lokalnih oblasti je začel veljati v petek zvečer, ko je prišlo do izlitja in ko je bilo ocenjeno tveganje za okolje in prebivalstvo, poroča agencija TASS.

Letos se je Rusija sicer soočila z veliko večjim in katastrofalnejšim izlivom nafte. V bližini sibirskega mesta Norilsk se je v bližnjo reko razlilo 20.000 ton nafte, lastniki elektrarne pa so incident skušali prikriti, kar je takrat močno razjezilo ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ta je nato razglasil izredno stanje, vodjo elektrarne pa so pridržali. Ruski okoljevarstveniki so razlitje označili za okoljsko katastrofo.