Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Novo skrivno orožje ZDA? Trump trdi, da so ga uporabili v Venezueli

Washington , 25. 01. 2026 11.18 pred 56 minutami 2 min branja 59

Avtor:
A.K.
Trump

Trump trdi, da imajo ZDA skrivno zvočno orožje, ki so ga uporabili tudi pri zajetju nekdanjega venezuelskega predsednika Nicolasa Madura. Kot zatrjuje, tega orožja nima nihče drug, šlo naj bi za nekakšen motilec oziroma dezorientator, ki naj bi onesposobil delovanje sovražnikove opreme.

Predsednik ZDA Donald Trump znova vzbuja zanimanje s svojimi izjavami. Zdaj je razkril obstoj domnevnega skrivnega orožja. 

Za New York Post je dejal, da je bilo skrivno novo orožje, ki ga je poimenoval 'Discombobulator', kar bi lahko prevedli kot dezorientator, ključno za uspeh ameriške racije, v kateri so ujeli Nicolasa Madura. Trump trdi, da je skrivnostno orožje onemogočilo delovanje sovražnikove opreme, ko so ameriški helikopterji 3. januarja poleteli v Caracas, da bi aretirali Madura in njegovo ženo Cilio Flores, ne da bi pri tem izgubili eno samo ameriško življenje.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

"Diskombobulator. O tem ne smem govoriti. Nikoli niso izstrelili svojih raket. Imeli so ruske in kitajske rakete in nobene niso izstrelili. Prišli smo, pritisnili so gumbe in nič ni delovalo," je Trump opisal domnevno dogajanje tiste noči.

O domnevnem skrivnem orožju ni veliko znanega. Nekatera poročila s terena iz Venezuele sicer opisujejo, kako naj bi Madurovi oboroženi možje padli na kolena, nenadoma krvaveli iz nosu in bruhali kri. V intervjuju za NewsNation je Trump izdal še, da naj bi šlo za zvočno orožje. Trdil je, da nihče drug nima orožja, ki je bilo uporabljeno, ko je Washington aretiral Madura in da ima ZDA 'orožja', za katera ne ve nihče drug.

Trump je skrivnostno orožje prvič omenil, ko je odgovarjal na vprašanja, ali je Bidenova administracija kupila orožj, za katerega se sumi, da povzroča havanski sindrom.

orožje skrivno trump zda venezuela

'Trump se uči tudi od Evrope, od politikov, kot je Viktor Orban'

Jedrski bunker naposled zgrmel v morje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI59

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
yolli
25. 01. 2026 12.26
Nemški profesor o predsedniku Trumpu: Trump je predsednik eno leto in je dosegel: •4,3 % rast BDP •cena nafte je za 20 % nižja kot pred letom dni •brezposelnost je padla pod 4,5 % •ameriški borzni trgi so v tem obdobju zrasli za približno 20 % •inflacija znaša 2,7 % •trgovinski primanjkljaj je najnižji v zadnjih 17 letih •stopnja kriminala se je občutno zmanjšala •nezakonite migracije so se zmanjšale za 95 % V Evropi se nad njim zgražamo, ga demoniziramo ali sabotiramo, kjer koli lahko. Toda Trump ni nemški kancler – zakaj bi moral za nas storiti kaj pozitivnega? Lahko pa bi se iz tega kaj naučili in se dejansko lotili lastnih problemov.
Odgovori
0 0
Kriss-slo
25. 01. 2026 12.25
najnolj smesno je ko eni slovencki pametujejo najmocnejsi drzavi na svetu z dalec najboljsim predsednikom za ta cas
Odgovori
0 0
graben
25. 01. 2026 12.24
Goebels je bil šolarček za njega.
Odgovori
+1
1 0
Prototip
25. 01. 2026 12.21
Tako orožje ima slovenija že 35 let,,,samo prižgeš prenos iz državnega zbora,,,,,si dezorientiran in krvaviš iz vseh lukenj,,, ko to vidiš,,,,
Odgovori
+3
3 0
SDS_je_poden
25. 01. 2026 12.20
Riđo spet naklada, kot vedno.
Odgovori
+1
2 1
DJ-Pero
25. 01. 2026 12.14
Edino "zadevo", ki vidim totalno dezorientirano trenutno na tem svetu je ta oranžni samodržec sam!
Odgovori
+3
11 8
patogen
25. 01. 2026 12.15
Tvoj stari fotr je nekoč častil samodržca.
Odgovori
-1
4 5
kunccix
25. 01. 2026 12.18
Vaš patogen pa morilca
Odgovori
+0
3 3
1236
25. 01. 2026 12.11
gleda ko bik pred hlevom
Odgovori
0 0
Uporabnik1888402
25. 01. 2026 12.09
Ne vem zakaj je kaj skrivnostnega pri njih, ce likvidirajo ljudi sredi ceste ...
Odgovori
+2
8 6
patogen
25. 01. 2026 12.11
Ajatole ga tudi imajo, ko likvidirajo 20.000 svojih.
Odgovori
+9
12 3
Prelepa Soča
25. 01. 2026 12.09
No, vi nesramni, menim, da je 99,99% komentatorjev tu gor, non stop, poleg tega instrumenta.... sodeč po vaših zapisih tu gor + nedokončana o. š. in še kaj bi se našlo. Komplexi so zelo moteča zadeva... ti misliš, da je tvoj IQ 200+, po vašem zapisu pa se takoj vidi, da je krepko pod 50...Kaj č'mo, tudi taki morate /pre/živeti... so odločili v porodnišnici.
Odgovori
+4
7 3
Big M
25. 01. 2026 12.14
Se strinjam, evgeniko bi mogli pri nas uvesti👍
Odgovori
+0
2 2
patogen
25. 01. 2026 12.14
Gre za plačane terence in aktiviste, ki s svojim ponavljanjem tule gor poskušajo kreirati oziroma prikazati neko javno mnenje, Protiimperialistična fronta in ZDA kot večni sovražnik že od Lenina naprej. In pa tradicionalno sovraštvo do ZDA južnega porekla, ker so jim preprečili restavracijo Casrva Cara Dušana pred 30 leti.
Odgovori
+4
7 3
BUONcaffee
25. 01. 2026 12.08
Dogodki in zgodovina uči, da so vsi populisti uničili ali obubožali svojo državo. Volivci pač nasedajo obljubam in manipulacijam.
Odgovori
+5
7 2
Morgoth
25. 01. 2026 12.20
Dober primer takega populista je Golob!
Odgovori
+1
1 0
BMReloaded
25. 01. 2026 12.04
Da ga niso uporabili v washingtonu...pa to
Odgovori
-4
2 6
bohinj je zakon
25. 01. 2026 12.04
Vemo.
Odgovori
+5
5 0
jank
25. 01. 2026 12.03
Če bi to povedal kdo drugi, bi lahko bila to novica. Ko pa je to objavil prvi lažnivec in burkež sveta, pa je najboljše kar pozabiti.
Odgovori
-4
6 10
Big M
25. 01. 2026 12.05
Ti si kar zbriši iz spomina
Odgovori
+3
6 3
Skinwalker
25. 01. 2026 12.01
Ce bi te miljarde vlozili v zdravstvo bi bil svet dosti lepši
Odgovori
+2
7 5
macolagobec
25. 01. 2026 12.19
To orožje ni stalo milijarde. Milijarde stanejo ruski napadi na svoje sosede.
Odgovori
0 0
toxicox
25. 01. 2026 12.01
naj putina ugrabijo da vidimo kako deluje bombulator
Odgovori
-6
2 8
macolagobec
25. 01. 2026 11.59
Vprašanje je ali bi to orožje delovalo v Kremlju ali Pekingu. In tudi kako na široko deluje. To bi bil idealen test koliko je to orožje vredno.
Odgovori
-2
4 6
Pfolca
25. 01. 2026 11.57
Samo opomnik, da še vedno živimo na najboljšem mestu za življenje na planetu in da bi se morali vsi potruditi, da tako tudi ostane, amen
Odgovori
+13
13 0
Prelepa Soča
25. 01. 2026 12.00
Pfolca, se popolnoma strinjam... probleme, vsaj v SLO, imajo spodnji priseljenci, ki se nikakor ne morejo odločiti, da bi se ločili od "groznega" življenja pri nas in se vrnili v svojo rodno, kjer se, po njihovo, cedita med in mleko.
Odgovori
+8
10 2
Joakim
25. 01. 2026 11.56
Tip je cisti kliminalec. Se malo pa ga bodo maknili sami Americani.
Odgovori
-2
6 8
myomy
25. 01. 2026 11.56
Motilec oziroma dezorientator ... kaže, da je Trump bil preblizu pri testiranju tega orožja.
Odgovori
-2
6 8
proofreader
25. 01. 2026 11.56
A niso v Srbiji govorili da so uporabili zvočni top?
Odgovori
+7
11 4
bibaleze
Portal
Deček brez nog, ki je vdihnil življenje E. T.-ju
Zakaj je moj otrok pozimi drugačen?
Zakaj je moj otrok pozimi drugačen?
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti
6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Levi bodo odločni, bike čaka težka preizkušnja
Dnevni horoskop: Biki bodo hvaležni, tehtnice ne iščejo potrditve
Dnevni horoskop: Biki bodo hvaležni, tehtnice ne iščejo potrditve
Martin Short skoraj uničil poroko Selene Gomez
Martin Short skoraj uničil poroko Selene Gomez
Umrl je na vrhuncu svoje kariere
Umrl je na vrhuncu svoje kariere
vizita
Portal
Zakaj restriktivne diete dolgoročno ne delujejo
Naraščajoče težave zaradi ketamina med mladimi: opozorila strokovnjakov
Naraščajoče težave zaradi ketamina med mladimi: opozorila strokovnjakov
Redka bolezen, ki povzroča opitost
Redka bolezen, ki povzroča opitost
Redno jemanje vitamina D pozimi lahko zmanjša tveganje za gripo
Redno jemanje vitamina D pozimi lahko zmanjša tveganje za gripo
cekin
Portal
Zakaj najbogatejši potujejo na Antarktiko?
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
moskisvet
Portal
V vesolju je preživela 608 dni
Volkswagen Beetle: zgodba o avtomobilu, ki je osvojil svet
Volkswagen Beetle: zgodba o avtomobilu, ki je osvojil svet
Ženska v hudih bolečinah zaradi velikih prsi išče pomoč
Ženska v hudih bolečinah zaradi velikih prsi išče pomoč
Skrite funkcije, ki vam lahko močno olajšajo uporabo telefona
Skrite funkcije, ki vam lahko močno olajšajo uporabo telefona
dominvrt
Portal
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
To se zgodi, ko sobno rastlino zalijemo z limoninim sokom
To se zgodi, ko sobno rastlino zalijemo z limoninim sokom
Trde brisače po pranju? Preprost trik za mehke in vpojne brisače
Trde brisače po pranju? Preprost trik za mehke in vpojne brisače
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
okusno
Portal
Nepozabno nedeljsko kosilo
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Zlati sanjski moški: Avstralija
Zlati sanjski moški: Avstralija
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469