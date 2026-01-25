Novo skrivno orožje ZDA? Trump trdi, da so ga uporabili v Venezueli

Za New York Post je dejal, da je bilo skrivno novo orožje, ki ga je poimenoval ' Discombobulator ', kar bi lahko prevedli kot dezorientator, ključno za uspeh ameriške racije, v kateri so ujeli Nicolasa Madura. Trump trdi, da je skrivnostno orožje onemogočilo delovanje sovražnikove opreme, ko so ameriški helikopterji 3. januarja poleteli v Caracas, da bi aretirali Madura in njegovo ženo Cilio Flores, ne da bi pri tem izgubili eno samo ameriško življenje.

"Diskombobulator. O tem ne smem govoriti. Nikoli niso izstrelili svojih raket. Imeli so ruske in kitajske rakete in nobene niso izstrelili. Prišli smo, pritisnili so gumbe in nič ni delovalo," je Trump opisal domnevno dogajanje tiste noči.

O domnevnem skrivnem orožju ni veliko znanega. Nekatera poročila s terena iz Venezuele sicer opisujejo, kako naj bi Madurovi oboroženi možje padli na kolena, nenadoma krvaveli iz nosu in bruhali kri. V intervjuju za NewsNation je Trump izdal še, da naj bi šlo za zvočno orožje. Trdil je, da nihče drug nima orožja, ki je bilo uporabljeno, ko je Washington aretiral Madura in da ima ZDA 'orožja', za katera ne ve nihče drug.

Trump je skrivnostno orožje prvič omenil, ko je odgovarjal na vprašanja, ali je Bidenova administracija kupila orožj, za katerega se sumi, da povzroča havanski sindrom.