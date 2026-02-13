Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Novo smrtonosno streljanje na univerzi: umrli dve osebi

Columbia, 13. 02. 2026 09.00 pred 35 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.P. STA
Ameriška policija

V streljanju na univerzi Južna Karolina sta bili v četrtek zvečer po lokalnem času ubiti dve osebi, še ena je bila ranjena, je sporočila univerza. Dodala je, da kampus za zdaj ostaja zaprt.

"Univerza je zaprla kampus okoli 21.15 v četrtek po poročanju o streljanju v stanovanju v študentskem kompleksu Hugine Suites," je sporočila univerza.

Zaradi streljanja je univerza za danes odpovedala pouk in študentom nudi pomoč svetovalcev, poroča ameriška tiskovna agencija AP. ABC News medtem poroča, da so zaradi streljanja za več ur zaprli kampus.

Uradniki sicer o osumljenu še niso razkrili podrobnosti, streljanje zdaj preiskuje oddelek za pregon kaznivih dejanj Južne Karoline.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dve streljanju na kampusu sta se odvili tudi oktobra, eno od teh prav v istem študentskem stanovanjskem kompleksu. Takrar je bila ubita ena oseba, druga pa ranjena.

Univerza ima približno 2800 študentov.

strelski napad zda univerza

Rusija blokirala WhatsApp: 'Kršili so zakon'

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
IKOSS
13. 02. 2026 09.40
Kaj je osnovni problem; pokol, ali streljanje? Iz naslova bi bilo moč sklepati, da avtor meni slednje. Glede na opis, gre tokrat najverjetneje za posledico spora, ki ga nekateri ne znajo rešiti na civiliziran način.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kaj storiti, ko otrok zakriči "sovražim te"?
Vaši možgani po porodu niso več isti
Vaši možgani po porodu niso več isti
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
Naj bo zima varna in zabavna: 10 pravil za smučanje
Naj bo zima varna in zabavna: 10 pravil za smučanje
zadovoljna
Portal
Bila je njegova največja opora vse do smrti
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, bike čaka nesporazum
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, bike čaka nesporazum
Znana Slovenka je v sorodu s to političarko
Znana Slovenka je v sorodu s to političarko
Škornji, ki so trenutno največji hit
Škornji, ki so trenutno največji hit
vizita
Portal
Kaj se zgodi z vašim telesom, ko pijete toplo vodo
Osebna izkušnja, ki opozarja na pomen raziskav za prihodnje generacije
Osebna izkušnja, ki opozarja na pomen raziskav za prihodnje generacije
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
cekin
Portal
15 mesecev dela za za osnovni model Golfa?
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
Evropske minimalne plače 2026: presenetljive razlike med državami
Evropske minimalne plače 2026: presenetljive razlike med državami
Za toliko bodo slovenski delodajalci višali plače
Za toliko bodo slovenski delodajalci višali plače
moskisvet
Portal
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
dominvrt
Portal
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
5 načinov, kako odmašiti WC školjko
5 načinov, kako odmašiti WC školjko
okusno
Portal
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Tako pripravite musako, ki se topi v ustih
Tako pripravite musako, ki se topi v ustih
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Brez panike! Valentinovo lahko rešite s to hitro pripravljeno sladico
Brez panike! Valentinovo lahko rešite s to hitro pripravljeno sladico
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Ukradeno življenje
Ukradeno življenje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534