Novo smrtonosno streljanje na univerzi: umrli dve osebi

"Univerza je zaprla kampus okoli 21.15 v četrtek po poročanju o streljanju v stanovanju v študentskem kompleksu Hugine Suites," je sporočila univerza.

Zaradi streljanja je univerza za danes odpovedala pouk in študentom nudi pomoč svetovalcev, poroča ameriška tiskovna agencija AP. ABC News medtem poroča, da so zaradi streljanja za več ur zaprli kampus.

Uradniki sicer o osumljenu še niso razkrili podrobnosti, streljanje zdaj preiskuje oddelek za pregon kaznivih dejanj Južne Karoline.