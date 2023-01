Novo streljanje v Kaliforniji: umrlo sedem oseb, osma žrtev v kritičnem stanju

Policija je po napadu aretirala osumljenca, 67-letnega domačina Džaa Čunlija . Njegove prve štiri žrtve so ameriške oblasti odkrile na gobarski farmi, še tri druge pa so kasneje našli v bližnjem podjetju za prevoz tovornjakov. Njegova osma žrtev je medtem v bolnišnici kritičnem stanju. Žrtve naj bi bili kitajski kmetje.

Šerifinja okrožja San Mateo Christina Corpus je na tiskovni konferenci povedala, da so osumljenca aretirali, potem ko se je na lokalno policijsko postajo pripeljal sam. Kako sta lokaciji napadov povezani, za zdaj še ni znano, prav tako tudi ne motiv za napad. A predsednik nadzornega sveta okrožja San Mateo Dave Pine je osumljenca označil za nezadovoljnega delavca, ki da je delal v podjetju ali na kmetiji.

Pri Čunliju so policisti našli polavtomatsko pištolo, ki bi bila lahko uporabljena v napadu. Moški sicer trenutno sodeluje s policijo, je še dodala Corpusova. Na tiskovni konferenci je ob tem povedala tudi, da so bili med pričami napadov tudi otroci, ki živijo na podeželju in so se takrat že vrnili iz šole."To je tragedija, o kateri prepogosto slišimo, a danes se je zgodila nam v okrožju San Mateo," je še dejala.