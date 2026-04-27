Novo upanje za nasedlega Timmyja: v Severno morje bi ga 'zvlekli'

12-tonski kit grbavec, ki so ga poimenovali Timmy, je že skoraj mesec dni ujet na obali Baltskega morja. Steklo je že več reševalnih akcij, ki pa so bile vse po vrsti doslej (bolj ali manj) neuspešne. Prvič je nasedel 23. marca na bregu ob Timmendorfer Strandu v Lübeškem zalivu, nakar so mu pomagali, da je uspešno zaplaval, a kasneje znova obtičal na peščeni sipini. Ker se čas nevarno izteka, so se nemški okoljevarstveniki in biologi on finančni podpori dveh milijonarjev domislili drznega načrta – poškodovanega Timmyja bi v Severno morje 'zvlekli'.

Reševalna ekipa je v petek na kraj, kjer je Timmy obtičal, pripeljala opremo. FOTO: Profimedia

Kot poroča Guardian, so v teku zadnje priprave. Bolnega kita bi do 400 kilometrov oddaljenega odprtega morja prepeljali s posebno baržo, ki spominja na velikanski jekleni akvarij. Strokovnjaki nato upajo, da bi sam odplaval nazaj v Atlantski ocean, od koder tudi domnevajo, da je prišel.

Številni nemški mediji na spletu že nekaj tednov v živo spremljajo reševanje in napredek Timmyja, ki je obtičal v plitvini. Kita so prvič v Baltskem morju opazili prejšnji mesec, potem ko je morda sledil jati atlantskih sledov. Kit grbavec je zdaj že več kot tri tedne ujet v blatu ob otoku Poel v nemški zvezni deželi Mecklenburg-Predpomorjanska. Voda tam namreč vsebuje premalo soli, da bi ga lahko vzdržala in bi lahko izplaval.

Posebna 'misija', ki so jo poimenovali Operacija Blazina, naj bi se začela jutri. Reševalci so ob tem sporočili, da se je žival včeraj v vodi že sama postavila v "pravo smer". "Zanimivo je, da se je obrnila za 90 stopinj – in to v pravo smer. Zdi se, da se pripravlja na odhod," je za časnik Bild povedal nemški minister za okolje Till Backhaus. 30-metrskega kita bi najprej dvignili z zračnimi blazinami in pod njim razprostrli mrežo. S pomočjo te bi ga premestili v pontonsko konstrukcijo, ki bi jo vlačilec odvleke v globlje vode. Potem ko so strokovnjaki, vključno z vodilnimi morskimi biologi, menili, da kit umira ter dodali, da bo reševalna akcija žival le še dodatno spravljala v stres in ji zagotovo ne bo pomagala, sta finančno podporo zasebni reševalni akciji ponudila dva ugledna milijonarja – strokovnjakinja za konjeništvo Karin Walter-Mommert in soustanovitelj nemške verige trgovin z elektroniko Walter Gunz. Minister Backhaus je ob tem dejal, da sta oba prevzela tudi polno pravno odgovornost za reševalno akcijo.

Nesrečni kit in njegovo reševanje je privabilo na stotine opazovalcev, vključno s turisti iz vse Evrope, ki so se odpravili v Poel, da bi si v živo ogledali spektakularno reševanje. Mnogi v bližini celo kampirajo. Nekateri samooklicani živalovarstveniki so se medtem podali v hladno morje in plavali do kita, iz vode jih je nato pospremila celo policija. V reševalno akcijo je vključena lokalna gasilska brigada, ki kita škropi z vodo, tudi prostovoljci ga z vedri vode dodatno polivajo po hrbtu. Na razpokano kožo so mu doslej nanesli na stotine kilogramov cinkovega mazila, na boleče rane mu polagajo mokre krpe.

Prostovoljci kita dodatno polivajo z vodo. FOTO: AP