Novo upanje za nasedlega Timmyja: v Severno morje bi ga 'zvlekli'

12-tonski kit grbavec, ki so ga poimenovali Timmy, je že skoraj mesec dni ujet na obali Baltskega morja. Steklo je že več reševalnih akcij, ki pa so bile vse po vrsti doslej (bolj ali manj) neuspešne. Prvič je nasedel 23. marca na bregu ob Timmendorfer Strandu v Lübeškem zalivu, nakar so mu pomagali, da je uspešno zaplaval, a kasneje znova obtičal na peščeni sipini. Ker se čas nevarno izteka, so se nemški okoljevarstveniki in biologi on finančni podpori dveh milijonarjev domislili drznega načrta – poškodovanega Timmyja bi v Severno morje 'zvlekli'.
Kot poroča Guardian, so v teku zadnje priprave. Bolnega kita bi do 400 kilometrov oddaljenega odprtega morja prepeljali s posebno baržo, ki spominja na velikanski jekleni akvarij. Strokovnjaki nato upajo, da bi sam odplaval nazaj v Atlantski ocean, od koder tudi domnevajo, da je prišel.
Posebna 'misija', ki so jo poimenovali Operacija Blazina, naj bi se začela jutri. Reševalci so ob tem sporočili, da se je žival včeraj v vodi že sama postavila v "pravo smer". "Zanimivo je, da se je obrnila za 90 stopinj – in to v pravo smer. Zdi se, da se pripravlja na odhod," je za časnik Bild povedal nemški minister za okolje Till Backhaus.
30-metrskega kita bi najprej dvignili z zračnimi blazinami in pod njim razprostrli mrežo. S pomočjo te bi ga premestili v pontonsko konstrukcijo, ki bi jo vlačilec odvleke v globlje vode.
Potem ko so strokovnjaki, vključno z vodilnimi morskimi biologi, menili, da kit umira ter dodali, da bo reševalna akcija žival le še dodatno spravljala v stres in ji zagotovo ne bo pomagala, sta finančno podporo zasebni reševalni akciji ponudila dva ugledna milijonarja – strokovnjakinja za konjeništvo Karin Walter-Mommert in soustanovitelj nemške verige trgovin z elektroniko Walter Gunz.
Minister Backhaus je ob tem dejal, da sta oba prevzela tudi polno pravno odgovornost za reševalno akcijo.
Nesrečni kit in njegovo reševanje je privabilo na stotine opazovalcev, vključno s turisti iz vse Evrope, ki so se odpravili v Poel, da bi si v živo ogledali spektakularno reševanje. Mnogi v bližini celo kampirajo. Nekateri samooklicani živalovarstveniki so se medtem podali v hladno morje in plavali do kita, iz vode jih je nato pospremila celo policija.
V reševalno akcijo je vključena lokalna gasilska brigada, ki kita škropi z vodo, tudi prostovoljci ga z vedri vode dodatno polivajo po hrbtu. Na razpokano kožo so mu doslej nanesli na stotine kilogramov cinkovega mazila, na boleče rane mu polagajo mokre krpe.
Kritiki medtem pravijo, da ima 'amaterska' ekipa, ki bo poskusila z reševanjem, premalo tovrstnih izkušenj. Obtožujejo jih celo, da poskušajo stisko živali izkoristiti za nabiranje političnih točk.
Burkard Baschek, direktor Oceanografskega muzeja v Stralsundu, ki je bil do nedavnega glavni svetovalec deželne vlade za pomoč nasedli živali, je prepričan, da so vsa prizadevanja zaman. "Poskus reševanja ... se več ne izplača," je dejal za Die Zeit. "To so nam večkrat potrdili tudi mednarodni kolegi," je dodal. Oblasti so tako sprejele odločitev, da je žival treba pustiti, da v miru umre.
Sklepi, ki so jih v strokovnjaki podali v poročilu, po mnenju Bascheka še vedno veljajo. Med drugim so navedli, da kitovo letargično vedenje jasno kaže na resne zdravstvene težave. V gobcu naj bi še zmeraj imel zataknjeno ribiško mrežo, ki je ni mogoče odstraniti, njegova koža pa je prekrita z mehurji podobnimi madeži. Baschek pravi, da je bila v preteklih primerih večkrat nasedlih kitov, prognoza "zelo slaba". Tudi po njegovem mnenju bi bilo narobe nadaljevati s poskusi reševanja, kar je označil za "čisto mučenje živali".
Okoljski minister Backhaus medtem novo pobudi, da bi ga vendarle rešili, podpira. Čeprav je še nedolgo menil, da zanj ni več upanja, zdaj pravi, da mu je kit "prirasel k srcu". Nekateri nemški mediji tako nenadno spremembo stališča sicer pripisujejo prihajajočim septembrskim volitvam, fotografije poginulega kita v zalivu pa njegovemu ministrstvo in stranki ne bi prinesle nič dobrega. Potem ko je nedavno prejel celo grožnje, ker da so prehitro obupali, so Backhausu zdaj zagotovili dodatno policisko varovanje. "Ne bom se pustil izsiljevati," je ob tem še zatrdil.
Kritike medtem letijo tudi na naravoslovni muzej, češ da želijo kita mrtvega, da bi lahko razstavili njegovo okostje in "zaslužili milijone". Muzej to zanika.
