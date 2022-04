Novo zaslišanje Madžarske v okviru 7. člena Pogodbe EU bo 30. maja

Novo zaslišanje Madžarske v okviru procesa po 7. členu Pogodbe EU bo 30. maja, je v Evropskem parlamentu napovedal francoski državni sekretar Clement Beaune. Podpredsednica Evropske komisije za vrednote in preglednost Vera Jourova je obžalovala, da ne more poročati o pozitivnem razvoju postopka proti Madžarski in Poljski.

Proces po 7. členu pogodbe EU, ki v skrajnem primeru predvideva odvzem glasovalnih pravic kršiteljici evropskih vrednot, je tako v primeru Poljske kot Madžarske že leta v zastoju, saj med članicami ni zadostne podpore kakršnemu koli premiku. V primeru Poljske je EU proces sprožila decembra 2017. Od takrat se je zvrstilo pet zaslišanj, tri v letu 2018, eno junija lani, zadnje pa februarja letos. Kot je v imenu francoskega predsedstva Svetu EU na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta dejal Beaune, je Poljska takrat predstavila svoje stališče in predvidene spremembe sporne disciplinske zbornice za sodnike. Izrazil je upanje, da bo v nadaljevanju dialog med Poljsko in komisijo obrodil sadove. icon-expand Clement Beaune FOTO: AP Jourova je v imenu komisije kot pozitivno ocenila pripravljenost Poljske na spremembe na področju disciplinske zbornice, a kot je dejala, je nujno, da bo nova zakonodaja skladna s pravom EU. Obenem je zatrdila, da razlogi za zaskrbljenost glede področij, ki jih zajema 7. člen Pogodbe EU, ostajajo. Med drugim je navedla več odločitev poljskega ustavnega sodišča, ki postavljajo pod vprašaj temelje pravnega reda EU. Jourova tudi v primeru Madžarske obžaluje odsotnost napredka V primeru Madžarske se je postopek začel septembra 2018 in od takrat so bila tri zaslišanja, dve v letu 2019 in eno junija lani. Kot je danes pred evropskimi poslanci povedal francoski državni sekretar za zadeve EU Beaune, je novo zaslišanje Madžarske predvideno 30. maja. Dejstvo, da so določili datum, po njegovem prepričanju kaže, da so predani izpeljavi tega postopka. Jourova je tudi v primeru Madžarske obžalovala odsotnost napredka. Je pa komisija tako v primeru Poljske kot Madžarske pripravljena na nadaljnji dialog, je zagotovila. EU ima na razpolago tudi mehanizem pogojevanja evropskih sredstev Oba sta sicer spomnila, da ima EU na razpolago tudi mehanizem pogojevanja evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava. Jourova je spomnila, da je Evropska komisija po odločitvi Sodišča EU, ki je februarja zavrnilo tožbi Madžarski in Poljske, že sprejela smernice o uporabi tega mehanizma, in predsednica Evropske komisije Ursule von der Leyen je v torek napovedala sprožitev naslednjega koraka v tem postopku. Evropski poslanci so v preteklosti večkrat izrazili zaskrbljenost zaradi pomanjkanja napredka v procesu po 7. členu pogodbe EU. Danes so številni izpostavljali nujnost ohranjanja vladavine prava, tudi sredi krize zaradi ruske agresije na Ukrajino.