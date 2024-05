Novo zaslišanje Žuglja 7. junija, Rezar ne izključuje prisilne privedbe

Preiskovalna komisija je v petek sicer zaslišala aktualnega uslužbenca urada za preprečevanje pranja denarja Lea Pongračiča. Ta je bil na uradu zaposlen že pred prihodom Žuglja in ima vpogled v vse dotedanje primere in spise urada. Po Rezarjevi oceni je Pongračič komisiji ponudil dober uvid v dokumentacijo urada, prav tako so na zaprtem delu petkove seje obravnavali več posameznih primerov, skozi katere so šli po korakih.

"Iz vsega izhaja, da so v uradu na podlagi anonimk kljub pomanjkanju temeljev nadaljevali preiskavo, kar je v neskladju z vso dotedanjo prakso urada. Zaposlovanje v uradu ni potekalo po merilih strokovnosti, ampak če sem majčkeno piker, morda celo po merilih politične pripadnosti," je povzel Rezar.

Komisija je sprejela tudi sklep, s katerim poziva direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darka Muženiča, da komisiji predloži vse sodne spise, ki predstavljajo pravno podlago za njegovo vrnitev na mesto direktorja NPU.

Muženič je sredi marca na zaslišanju pred parlamentarno komisijo pričal, da se je po nezakoniti razrešitvi z mesta direktorja na položaj vrnil na podlagi pravnomočne ter izvršljive sodne odločbe. Na Dnevniku so zato poskušali pridobiti omenjeno sodno odločbo, a so jim na ministrstvu za notranje zadeve odgovorili, da dokument o tem ne obstaja.