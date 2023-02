Novo Zelandijo prizadele hude poplave, oblasti razglasile izredne razmere

Novozelandci so bili prisiljeni plavati na varno iz poplavljenih domov, potem ko je ciklon Gabrielle prizadel državo. Neurje je povzročilo ogromno škodo na Severnem otoku, kjer je voda odnašala ceste in mostove. Številne hiše so pod vodo, več kot 200.000 ljudi je brez elektrike. Oblasti so razglasile izredne razmere – šele tretjič v zgodovini države.

Skoraj tretjina Novozelandcev živi na območjih, ki jih je prizadel ciklon Gabrielle, vključno z največjim mestom Auckland. Škoda je največja v obalnih krajih na skrajnem severu in vzhodu Severnega otoka. Po podatkih oblasti je trenutno brez elektrike najmanj 225.000 ljudi. Fotografije iz zraka s poplavljenih območij prikazujejo domačine, ki so zaradi poplav obtičali na strehah hiš in čakajo na pomoč. Lokalni mediji poročajo, da so morali nekateri prebivalci Hawkes Bay plavati skozi okna spalnice, da so pobegnili, saj je voda poplavila njihove domove. Ciklon je povzročil veliko škodo tudi na prometni infrastrukturi. V Aucklandu so se nekateri prebivalci čez noč zatekli v evakuacijske centre. Država se je prebudila v težke razmere, je dejal novozelandski premier Chris Hipkins. "Veliko družin je razseljenih, ni elektrike, beležimo ogromno škodo," je dodal in obljubil milijonsko finančno pomoč države prizadetim območjem. Ob razglasitvi izrednih razmer je pristojni minister Kieran McAnulty neurje opisal kot "vremenski dogodek brez primere". Nova Zelandija je do zdaj le dvakrat razglasila izredne razmere – med začetkom pandemije covida-19 in po potresu v Christchurchu leta 2011. Vlada je obseg tokratne katastrofe pripisala podnebnim spremembam. "Nehati moramo iskati izgovore za neukrepanje. Ne moremo tiščati glave v pesek, ko je plaža poplavljena. Ukrepati moramo zdaj," je opozoril minister za podnebne spremembe James Shaw. Ciklon Gabrielle je državo prizadel le dva tedna po hudih nalivih in poplavah, ki so zahtevali štiri življenja. Državna meteorološka služba MetService je v torek sporočila, da je samo v Aucklandu v prvih 45 dneh leta 2023 padla približno polovica letne količine padavin.