Novoizvoljeni češki predsednik najprej poklical na Tajvan in razburil Peking

Tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning je Petra Pavla , ki je bil v drugem krogu volitev izvoljen v soboto, zaradi pogovora s tajvansko predsednico obtožila vmešavanja v kitajske notranje zadeve. Prago je pozvala k sprejemu takojšnjih in učinkovitih ukrepov, d a "odpravi negativne posledice tega incidenta in prepreči nepopravljivo škodo kitajsko-češkim odnosom" .

Pavel je po zmagi na volitvah, na katerih je v soboto premagal bivšega premierja Andreja Babiša, v ponedeljek tvitnil, da se je pogovarjal s tajvansko predsednico Tsaj Ing-ven, ki mu je čestitala ob zmagi. Zahvalil se ji je za čestitko in ji zagotovil, da si Tajvan in Češka delita enake vrednote svobode, demokracije in človekovih pravic. "Dogovorili smo se, da bomo okrepili naše partnerstvo," je dodal 61-letni upokojeni general. Izrazil je še upanje, da se bosta s tajvansko predsednico osebno srečala.

Iz urada tajvanske predsednice so sporočili, da se je pogovoru pridružil tudi tajvanski zunanji minister Josef Vu in da je trajal skoraj 15 minut. Predsednica je v pogovoru ocenila, da Pavel "nadaljuje duh nekdanjega češkega predsednika Vaclava Havla, ki je spoštoval demokracijo, svobodo in človekove pravice, temelje republike, in da ima enake ideje kot Tajvan".

Pavel pa je v nedeljskem radijskem pogovoru dejal, da bi bilo treba politiko ene Kitajske dopolniti s političnim načelom "dveh sistemov".

Tiskovna predstavnica Pekinga Mao je danes še dejala, da Peking poziva Prago, naj "dosledno spoštuje svojo politično zavezanost načelu ene Kitajske", ki ga spoštuje Evropska unija.

Zahodni voditelji so sicer zelo previdni pri navezovanju (uradnih) stikov s Tajvanom. Pavel je tako prvi izvoljeni predsednik neke države EU, ki je javno naznanil, da je opravil telefonski pogovor z tajvanskim vodstvom.