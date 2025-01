Novoletni Beograd ovit v pomenljivo tišino

Čeprav so številni menili, oblast pa upala, da bodo prazniki zadušili val protestov, ki je po tragediji na železniški postaji v Novem Sadu zajel Srbijo, se to ni zgodilo. Več tisoč protestnikov s študenti na čelu je tudi novo leto v Beogradu in več drugih srbskih mestih pričakalo s 15-minutnim molkom, s katerim so se poklonili žrtvam in vršili pritisk na oblast, ki jo zaradi očitkov o korupciji krivijo za tragedijo.

Novoletni molk v Beogradu, Nišu, Novem Sadu in Kragujevcu se je začel ob 23.52 in trajal do 00.07, številni študenti pa so se po novoletnih shodih vrnili na fakultete, ki jih protestno zasedajo.