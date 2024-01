Novoletni izgredi v Nemčiji: 300 aretiranih, poškodbe policistov in smrtna žrtev

Najhujše so pričakovali v berlinski četrti Neukölln, vendar so se največji izgredi odvili na Alexanderplatzu. Približno 500 ljudi, med njimi številni mladi, se je spopadlo med seboj, v množico naj bi izstreljevali rakete in metali petarde. Policija se je spopadla s skupino 200 mladih pri Neptunovem vodnjaku.

Vroče je bilo tudi v južnem berlinskem predmestju Lichtenrade, kjer so tudi lani potekali spopadi. "Govori se, da so ciljali vse, kar se premika," je na družbenem omrežju zapisala policija, ki je tam pridržala 18 oseb.

V Neuköllnu so postavili lesene barikade in jih nato zažgali. Tam je potekal tudi spontan protest proti izraelski okupaciji Gaze, ki ga je policija prav tako prekinila. Okrog 2. ure zjutraj se je zgodil napad s pirotehničnim sredstvom na vozilo nujne medicinske pomoči, ki pa ni povzročil večjih posledic. Policija je našla tudi skladišče molotovk, ki so bile pripravljene za uporabo. V četrti je tudi zagorel dom za upokojence, požar pa naj bi povzročila raketa, ki je priletela skozi okno. Sledila je evakuacija nekaterih stanovalcev, ki so se čez nekaj ur vendarle lahko vrnili v dom.

V bolnišnico so prepeljali 10 oseb, ki so utrpele poškodbe zaradi eksplozij pirotehnike.

Tudi v Frankfurtu bi skoraj prišlo do večjih neredov, ki pa jih je policija pravočasno preprečila, poročajo nemški mediji. Skupina mladih je metala petarde v množico, policija pa je aretirala 20 oseb. Precej bolj divje pa je bilo v Leipzigu, kjer so izgredniki, bilo naj bi jih okrog 3000, povzročili več požarov in napadli policijsko postajo s kamenjem. Policija je uporabila vodni top.

V Solingenu je policija izolirala stanovanjsko naselje, potem ko so policijo napadli s pirotehniko in kamenjem. Prav tako je tlelo več požarov, ki pa so jih gasilci uspeli pogasiti.

V Koblenzu je ob eksploziji petarde umrl 18-letnik, poroča Bild. Primer smrti policija še preiskuje.