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Novorojenček, ki dviguje priljubljenost skrajne desnice

Berlin, 20. 07. 2026 18.11 pred 46 minutami 3 min branja 3

Avtor:
N.Š.
Novorojenček

Nemško politiko še naprej pretresa afera nekdanjega vodje poslanske skupine CDU/CSU Jensa Spahna. Potem ko je razkril, da sta z možem v ZDA s pomočjo nadomestne matere dobila otroka, je zaradi očitkov o politični nedoslednosti odstopil s položaja. Primer pa se je medtem razširil v širšo razpravo o nadomestnem materinstvu, sovražnem govoru in politični kulturi, hkrati pa je dodatno okrepil podporo skrajno desni Alternativi za Nemčijo (AfD).

Jens Spahn je v soboto odstopil kot vodja poslanske skupine CDU/CSU, potem ko je javnost izvedela, da sta z možem Danielom Funkejem otroka dobila s pomočjo nadomestne matere v ZDA. Takšna praksa je v Združenih državah dovoljena, v Nemčiji pa prepovedana.

Prav to je sprožilo največ kritik. Spahn namreč prepovedi ni nikoli javno nasprotoval, CDU pa je še letos na strankarskem kongresu znova potrdila nasprotovanje legalizaciji nadomestnega materinstva. Kritike so prihajale tako iz opozicije kot tudi iz lastnih vrst, kancler Friedrich Merz pa je ocenil, da je bil odstop neizogiben.

AfD po aferi še pridobiva

Kriza je politično najbolj koristila AfD. Po raziskavi javnega mnenja, ki jo za časnik Bild pripravlja inštitut INSA, je podpora skrajno desni stranki narasla na 29 odstotkov, medtem ko je CDU/CSU padla na 21 odstotkov. Socialdemokrati in Zeleni ostajajo pri približno 13 odstotkih podpore.

Rezultati predstavljajo nov udarec za vlado Friedricha Merza, ki jo jeseni čakajo pomembne lokalne volitve.

Kdo bo nasledil Spahna?

Poslanci CDU/CSU bodo zaradi izbire novega vodje poslanske skupine celo prekinili poletni parlamentarni premor. Izredno zasedanje je sklicano za 29. julij, ko naj bi poslanska skupina izvolila Spahnovega naslednika.

Med najresnejšimi kandidati se omenjajo vodja kanclerjevega urada Thorsten Frei, generalni sekretar CDU Carsten Linnemann in notranji minister Alexander Dobrindt. 

Jens Spahn
Jens Spahn
FOTO: AP

Spor zaradi objav na družbenih omrežjih

Primer je sprožil tudi burno razpravo o politični komunikaciji. Poslanec Zelenih Janosch Dahmen je na omrežju X po intervjuju, ki ga je Spahn dal novinarju Paulu Ronzheimerju, namignil na njuno domnevno tesno prijateljstvo in se vprašal, koliko skupnih zabav in doživetij naj bi si delila.

Nekdanji poslanec Zelenih Volker Beck in nekdanja ministrica CDU Kristina Schröder sta opozorila, da je zapis mogoče razumeti kot homofobno namigovanje, saj sta tako Spahn kot Ronzheimer homoseksualca.

Dahmen je očitke zavrnil in poudaril, da je želel opozoriti zgolj na domnevno pomanjkanje novinarske neodvisnosti in tesne vezi med Spahnom ter založniško hišo Springer.

Tarča kritik tudi Renate Künast

Pod drobnogledom se je znašla tudi nekdanja ministrica Zelenih Renate Künast, ki je na družbenih omrežjih delila več zapisov o Spahnu.

Med drugim je ponovno objavila zapis, v katerem so Spahna, poslanca CDU Hendrika Streecka in njihove prijatelje označili za ljudi, ki želijo z "odličnimi geni ustvariti lastno elito". Delila je tudi objavo, ki je omenjala možnost posredovanja centra za socialno delo pri Spahnovi družini.

Künastova na vprašanja medijev o svojih objavah za zdaj ni odgovorila. Kritiki ji očitajo dvoličnost, saj je bila sama večkrat žrtev spletnega sovražnega govora in danes sedi v svetovalnem odboru organizacije HateAid, ki pomaga žrtvam spletnega nadlegovanja.

Pozivi k spremembi zakonodaje

Razprava je odprla tudi vprašanje, ali bi morala Nemčija prepoved nadomestnega materinstva odpraviti.

Ustavna pravnica Frauke Brosius-Gersdorf je za Zeit dejala, da bi morala biti prostovoljna oblika nadomestnega materinstva legalna. Po njenem mnenju je sedanja prepoved paternalistična in ženskam odreka pravico do samoodločbe.

"Če se odrasla ženska po ustreznem informiranju svobodno odloči postati nadomestna mati, ji država tega ne bi smela prepovedati," je dejala. Obenem pa je ocenila, da je bil Spahnov odstop politično logičen, saj svojih stališč pred rojstvom otroka ni javno spremenil.

Dodala je, da razume odločitev Spahna in njegovega moža, saj je za številne homoseksualne pare nadomestno materinstvo v tujini edina možnost za ustvarjanje biološke družine.

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KOMENTARJI3

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
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20. 07. 2026 19.04
Desnica je vedno skrajna, levica pa nikoli. Čeprav so ponavadi bolj agresivni.
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+1
1 0
kunccix
20. 07. 2026 18.56
Mož in mož z otrokom nadomestne matere in skrajna desnica, ki se bori proti mavričnem gibanju. Ta en drugi v krilcu po žlebu navzdol iz seksualnega primeža homoseksualnosti… Pa, a je to sploh mogoče? Boriš se proti temu kar si!?
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lokson
20. 07. 2026 18.49
Brez Trumpa, Janše in skrajne desnice, vam živeti ni.
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