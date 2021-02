Novorojenček zaradi spornega obreda umrl po krstu

Pravoslavni duhovniki v Romuniji po ustaljenem običaju dojenčka med obredom krsta trikrat potopijo v sveto vodo. Tragičen dogodek, ki se je zgodil v mestu Suceava na severovzhodu države, pa po poročanju lokalnih medijev ni osamljen primer.

Kot je opisal oče otroka, je deček jokal, a ga je duhovnik kljub temu trikrat potopil v vodo. Zdravniki so očetu povedali, da je malček vdihnil 110 mililitrov vode. Dojenček je nato utrpel zastoj srca, reševalci pa so ga odpeljali v bolnišnico. Sprejeli so ga intenzivno nego in ga intubirali, a je deček na koncu umrl. Obdukcija je pokazala, da je imel otrok v pljučih tekočino, poroča Independent.