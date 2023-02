Novorojenčica iz ruševin Aya našla svoj dom

Reševalci so Ayo odkrili v ponedeljek, več kot deset ur po potresu, ko so kopali po razbitinah petnadstropne hiše, v kateri so živeli njeni starši. Dojenčica je bila pokopana pod betonom in še vedno povezana s popkovino na njeno mamo. Ko so jo odkrili premraženo in z modricami, so jo nemudoma odpeljali v bolnišnico v bližnje mesto Afrin. Njena mati Abu Hadiya je verjetno rodila deklico in nato umrla le nekaj ur, preden so ju odkrili, je pojasnil zdravnik dr. Hani Maarouf iz bolnišnice Cihan v Afrinu.