Novorojenčki, ki so iz oblegane Gaze prispeli v Egipt, v kritičnem stanju

31 dojenčkov, mnogi od njih v izredno slabem stanju, se je v bolnišnici al Šifa borilo za življenje, potem ko je bolnišnica ostala brez goriva, ki je nujno potrebno za inkubatorje. Palestinsko združenje Rdeči polmesec (PCRS) in več drugih organizacij so nato končno uspeli organizirati prevoz za dojenčke. Najprej do bolnišnice Emirati v mestu Rafa na jugu Gaze, nato pa v Egipt.

Na mejnem prehodu jih je že čakala skupina zdravstvenih delavcev z inkubatorji in jih prevzela v oskrbo, poroča CNN. Trije dojenčki so ostali na enoti intenzivne terapije v Emiratih, saj naj bi bilo stanje enega dobro, drugi pa ni bil premeščen v Egipt, saj se njegovi starši še vedno nahajajo na severu Gaze. Ostalih 28 otrok bodo zdaj zdravili v bolnišnici Al-Arish in v bolnišnici New Capital v Kairu.

Da so si matere oddahnile in imajo več upanja, priča tudi dejstvo, da so izrazile hvaležnost in poudarile, da je to "najboljši kraj za otroke trenutno". Mati ene od prezgodaj rojenih deklic je dejala, da je imela težak porod, 28. septembra pa so njeno hčerko premestili v inkubator v bolnišnico al Šifa.

"7. oktobra naj bi šla na obisk k njej. Bila je odvisna od inkubatorja. Potem pa je kot strela z jasnega prišla prošnja oblasti, naj zapustimo hišo, ki so jo tako ali tako pozneje bombardirali. Zatočišče sem našla v al Šifi, niti na misel pa nam ni prišlo, da bomo tudi tam v nevarnosti in da bodo otroci morali komaj par dni po rojstvu prestati vse to," je pojasnila Lubna El-Seik.