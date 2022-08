'Šla sem do sorodnikov, da bi si izposodila riž ali moko. Začela sem krvaveti'

Dopisnica BBC-ja Yogita Limaye opisuje stanje v eni od bolnišnic, kjer je pacientki prekmalu odtekla voda. Njenega otroka so odpeljali na intenzivno nego. Po pol ure intenzivnih prizadevanj je bilo stanje deklice bilo stabilno in imela je dobre možnosti za preživetje. Toda naslednji dan se je njeno stanje poslabšalo in je umrla. To so prizori, ki jih tukaj vidijo vsak dan. Na območju, kjer živi več kot 200.000 ljudi, je le ena zdravnica in pet medicinskih sester.

Dopisnica opisuje tudi primer sestre Shera Bahadurja, ki so jo zavrnili v dveh zdravstvenih ustanovah in umrla je na poti do tretje. Ob tem Bahadur pove: "Če bi imeli primerne klinike in dobre ceste, ne bi izgubil sestre. Bilo je predaleč."