Novost na dunajskih šolah: prisotnost virusa bodo ugotavljali z grgranjem

Na dunajskih šolah se bodo v želji, da bi pouk potekal čim bolj nemoteno, na nov način spopadali s koronavirusom. Prihodnji teden bodo otroke in učitelje s sumom na okužbo testirali kar v šolah, in sicer z enostavnim testom z grgranjem, ki so ga razvili prav na Dunaju. Gre za pilotni projekt v sodelovanju s šolskim ministrstvom.

Test z grgranjem tekočine v primerjavi z brisom nosne votline ni neprijeten. Najprej so ga preizkusili pri brezplačnem testiranju povratnikov iz Hrvaške avgusta letos. Izkazal se je za učinkovitega, zanesljivega in hitrega, zato ga bodo uporabljali tudi na šolah.

Na terenu bodo štiri mobilne ekipe zdravstvenih delavcev, ki se bodo odzvale klicu na posebno telefonsko številko 1451 in se pripeljale v šolo. Učenci ali učitelji s sumom na okužbo bodo na prostem ali v večjem zračnem šolskem prostoru opravili enostaven test z grgranjem, ki traja eno minuto. Odvzeti vzorec bodo dostavili v laboratorij, rezultati pa bodo znani najpozneje v 24 urah. Če bo vzorec odvzet do 11. ure, bodo izvidi znani še isti dan. Na ta način bodo lahko opravili do 300 testov dnevno. Za otroke, mlajše od 14 let, bo za testiranje potrebno dovoljenje staršev. Ko bodo zdravstvene službe prižgale zeleno luč, za odvzem vzorcev ne bo več potrebno medicinsko osebje, ampak bodo to lahko izvajale šole same.

Na pristojne smo naslovili vprašanje, ali tudi v Sloveniji razmišljajo o tovrstnem načinu jemanja brisov.