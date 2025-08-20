Mamo in sina po treh tednih le izpustili iz ameriškega centra za migrante

33-letna Sarah Shaw in njen šestletni sin sta več kot tri tedne preživela v centru za tujce, potem ko so ju ameriški varnostni organi pridržali po prečkanju meje s Kanado. Sarah in njen sin sta doma, na varnem, je v soboto na kratko sporočila njena prijateljica Victoria Besancon . Družina si bo zdaj vzela nekaj časa, preden bo spregovorila o svoji izkušnji, je še dodala.

33-letnico, ki v zvezni državi Washington živi že dobra tri leta, so z najmlajšim sinom pridržali pri vračanju iz Kanade v ZDA. 24.julija sta na letališče v Vancouvru peljala starejša otroka, ki sta v Novo Zelandijo letela na počitnice k starim staršem, poroča The Guardian.

"Odpravila se je nazaj v ZDA, nato pa sem prejel panični klic, v katerem mi je povedala, da je pridržana, da ji bodo vzeli telefon ter jo za eno noč zaprli," je za Radio New Zealand dejal oče Shaweve Rod Price.

Besanconova, ki je pomagala zbrati denar za pravno bitko, je ob tem pripomnila, da je bila to za njeno prijateljico "grozljiva in barbarska izkušnja". "Sarah je mislila, da so ju ugrabili. Sprva ji sploh ničesar niso razložili, le molče so ju odpeljali in stlačili v neoznačen bel kombi," je dodala.

Ameriški oddelek za migracije in carine (Immigration and Customs Enforcement – ICE) ji je zasegel telefon, oba s sinom pa so nato prepeljali v Dilley v južnem Teksasu, v center za begunce. Torej kilometre stran od doma, opisuje Besanconova. Kot še mnogo tujih državljanov, ki so 'žrtve' protipriseljenskih ukrepov Trumpove administracije. Številni so – tako Besanconova – tam brez kakršne koli podporne mreže ali pravnega zastopstva.

Shaweva, ki ima novozelandsko državljanstvo, ima v ZDA sicer urejen tako imenovani kombinirani vizum, ki ga sestavljata delovno dovoljenje (tega je pridobila z zaposlitvijo v zavodu za mladoletnike) in vizum I-360, ki žrtvam nasilja v družini zagotavlja status priseljenca. 33-letnica je pred kratkim prejela obvestilo o podaljšanju vizuma, ni pa vedela, da del I-360 še vedno čaka na odobritev. "Šele ko se je poskušala vrniti čez mejo, je ugotovila, da so ji odobrili le polovico vizuma. Kartica je v fizični obliki namreč ena sama," pravi Besanconova.

"Bilo je grozno," je še opisala prijateljica ter dodala, da sta bila poleg osebja v centru s sinom edina, ki sta govorila angleško. Med 20. uro zvečer in 8. uro zjutraj sta bila zaprta v spalnici in nista smela nositi svojih oblačil. "Travma, ki jima jo je celotna izkušnja povzročila, se morda nikoli ne bo zacelila," pa pravi Mike Yestramski, predsednik sindikata washingtonskih državnih uslužbencev, ki zastopa Shawevo.