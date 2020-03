Novozelandska premierka leto po napadu pozvala k spremembam v družbi

"Lani smo bili priča lepim namenom in dejanjem, ko so ljudje gledali izven okvirja etiket in razlik, gledali na druge ljudi kot človeška bitja in se poenotili po tem grozljivem strelskem napadu,"sta v pozivu zapisala imama mošej al Noor in Linwood, kjer se je zgodil napad. Jacinda Arndern je poziv delila na svojem Facebooku.

"Najina globoka želja je, da se množična podpora ob napadu pretvori v nekaj trajnega - nekaj, kar koristi vsakomur," sta zapisala imama.