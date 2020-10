Novozelandski referendum: evtanazija je lahko zakonita

Novozelandci so tik pred tem, da legalizirajo evtanazijo, saj delni izidi glasovanja kažejo na večinsko podporo. Aktivisti so odločitev volivcev že označili kot zmago za sočutje in dostojnost. Volilni odbor je sporočil, da so do zdaj pregledali približno 83 odstotkov glasovnic, rezulati trenutno kažejo na 65,2-odstotno podporo. Podporo na referendumu pa volivci niso izrekli rekreativni uporabi marihuane.

Zakon, ki ga je lani podprla večina poslancev, predvideva, da se za evtanazijo lahko odloči vsak polnoletni državljan Nove Zelandije, ki ima zaradi smrtonosne bolezni pred sabo manj kot šest mesecev življenja, trpi neznosne bolečine, ki jih ni možno lajšati in je mentalno sposoben odločati o svoji smrti. Tisti, ki trpijo zaradi duševne bolezni ali jim upada miselna sposobnost, stroka meni, da niso upravičeni do evtanazije, prav tako tudi ne tisti, ki bi se prijavili izključno na podlagi starosti ali invalidnosti. Postopek evtanazije pa predvideva, da bo prošnje odobrilo ministrstvo za zdravje, potrebno bo tudi strokovno mnenje dveh zdravnikov. icon-expand Na Novi Zelandiji evtanazijo podprla večina volivcev. FOTO: Dreamstime Rezultati volitev, obljavljeni v petek, pa niso končni, saj niso pregledane še vse veljavne glasovnice. Končni izid bo znan 6. novembra, toda ob tako močni podpori se rezultat najverjetneje ne bo kaj dosti spremenil. Referendum je obvezujoč, zakon pa bo tako začel veljati 12 mesecev od končnih rezultatov. Nova Zelandija bo tako postala sedma država na svetu, kjer bo dovoljena evtanazija. "To je pomemben dan za državo", je dejala zdravnica Mary Panko, ki se že leta zavzema za njeno legaliacijo."Mislim, da je čas, da se Nova Zelandija premakne k bolj sočutni in strpni družbi," pa je za Guardian dejal poslanec David Seymour, prav tako zagovornik evtanazije. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Volivci so se o legalizaciji evtanazije odločali na posebni glasovnici na državnozborskih volitvah 17. oktobra, skupaj z drugim referendumskim vprašanjem o legalizaciji konoplje, oz. njene uporabe v rekreativne namene, ki pa po trenutnih rezultatih ni uspela. Le 46,1 odstotkov je glasovalo za, 53 odstotkov pa jih je bilo proti. Po novozelandski zakonodaji velja, da je referendum sprejet, če preseže prag 50 odstotkov. Ker pa ostaja še nekaj volilnic nepregledanih, podpornikom tega zakona ostaja upanje, da se bo morda izid referenduma lahko še prevesil njim v prid.