Nož v hrbet? 'Podobe, ki jo ima javnost o njem, ni več mogoče popraviti'

Dva vplivna člana hamburške SPD, Markus Schreiber in Tim Stoberock, sta javno pozvala Scholza, naj se ne poteguje za ponovni mandat, poroča merkur.de. Namesto njega predlagata Borisa Pistoriusa, aktualnega ministra za obrambo, ki velja za enega najbolj priljubljenih politikov v Nemčiji. S tem naj bi SPD izboljšala svoje možnosti, da na volitvah doseže boljši rezultat ali celo postane najmočnejša stranka.

"Z veliko zaskrbljenostjo gledamo na prihajajoče zvezne volitve. Kancler Olaf Scholz je v zadnjih treh letih sicer sprejel številne dobre politične odločitve, vendar mu ni uspelo povezati ljudi in pokazati prepričljivega voditeljstva. Verjameva, da negativne podobe, ki jo ima javnost o njem, ni več mogoče popraviti. Žal je v vseh političnih strankah težnja, da vodilni kadri takšnih preprostih dejstev nočejo videti. Olaf Scholz se je v preteklosti osredotočal na dolgotrajna pogajanja in iskanje kompromisov v zaprtih krogih, ki jih je nato v tehničnem jeziku predstavil javnosti. Kmalu zatem so te dogovore pogosto rušili koalicijski partnerji. Medtem je nastala velika komunikacijska vrzel, ki je Scholz ne more več zapolniti. Ne bo mu uspelo, da bi v kratkem času pred volitvami spremenil negativno mnenje, ki so si ga ljudje ustvarili o njem in delu semaforske koalicije, še posebej v primerjavi s Friedrichom Merzom. Na srečo imamo Borisa Pistoriusa, ki lahko prinese novo zaupanje in je znan po svojem odločnem delovanju ter jasnem izražanju! Pistorius je že nekaj časa najbolj priljubljen politik v Nemčiji, in če bi bil naš kanclerski kandidat, bi bile naše možnosti, da postanemo najmočnejša stranka ali vsaj dosežemo bistveno boljši rezultat, veliko večje. To pa bo možno le, če bo Olaf Scholz spoznal, da s svojo odpovedjo kandidaturi lahko pomaga socialni demokraciji, medtem ko bi vztrajanje pri kandidaturi škodovalo nam vsem. Scholz bi moral predlagati Borisa Pistoriusa kot kanclerskega kandidata in s tem narediti uslugo tako stranki kot državi. Pistorius ima prav, ko poudarja, da mora Nemčija postati sposobna obrambe in da brez varnosti nič drugega ni pomembno. Kot kanclerski kandidat mora na tem področju uživati našo polno podporo," sta zapisala na Instagramu.

Načrt obeh politikov ima sicer "manjšo" težavo. Kljub priljubljenosti Pistorius ne želi kandidirati za kanclerja. Na nedavni razpravi, ki jo je organiziral časopis Süddeutsche Zeitung, je poudaril, da SPD že ima kandidata – Olafa Scholza. Pistorius je jasno nakazal, da si želi nadaljevati delo v obrambnem resorju.

SPD namerava sicer kandidata za kanclerja izbrati šele prihodnje leto. Generalni sekretar Matthias Miersch je to povedal po srečanju vodstva stranke v Berlinu.

A Miersch je zavrnil ugibanja, da bi SPD vendarle lahko izbrala drugega kandidata – ki torej ni Scholz.

Vendar pa pod površjem vre. Medtem ko upornima politikoma nekateri očitajo, da želita Scholzu zariti nož v hrbet, drugi menijo, da enostavno ni dovolj močan, da bi lahko vzdrževal podobo mogočnega nemškega kanclerja.