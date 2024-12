Nudistični kino v Barceloni

Predstavljajte si, da greste v kino. Pridete v dvorano in se slečete do golega, na sedež položite brisačo in uživate v ogledu filma. Brez obleke. Približno tako, kot da bi bili v nudističnem kampu. 50 gledalcev nudistov je oralo ledino v Barceloni. Cilj te edinstvene projekcije filma pa: razbijanje tabujev in predsodkov, ki goloto povezujejo s spolnostjo, erotiko, pornografijo. In kaj pravijo gledalci? Bi se še kdaj slekli do golega ali bi si raje film ogledali oblečeni?