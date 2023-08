Nudistični kamp v Rovinju ogradili z bodečo žico: 'Za varnost turistov'

Priljubljen nudistični kamp v Istri je dobil novo podobo. Poleg klasične ograje ga po novem krasi še bodeča žica. Kot so ob novem varnostnem ukrepu dejali v kampu, se jim ta ne zdi sporen, saj da je varnost njihovih gostov na prvem mestu. Podobnega mnenja so tudi na občini.

A v varnostni službi Valalta zatrjujejo, da postavitev bodeče žice ob turistične kampe ni sporna. Glede na pravilnike in zakone, ki se navezujejo na turistične dejavnosti in kampe, je ograjenost območja namreč obvezna. Ob tem pa predpisi ne določajo tipa ograje ob meji kampa. Ta je lahko naravna ali umetna.

Za bodečo žico nad kovinsko ograjo pa da so se odločili izključno zaradi tatvin in ropov, ki so se dogajali. "Kamp je od Rovinja sicer oddaljen pet kilometrov, zato občani ne bodo izpostavljeni kakršni koli nevarnosti," so tudi pojasnili za portal Istra24.

Občina se na vprašanja novinarjev še ni odzvala, je pa župan Rovinja Boris Miletić prav tako pojasnil, da so žico namestili zaradi varovanja njihovih gostov.

"Najprej bi rad poudaril, da sem proti vsem pregradam, ograjam, bodečim žicam in podobno. Vendar gre pri konkretnem primeru za varnost gostov in preprečevanje kaznivih dejanj. Percepcija varnosti je eden izmed glavnih razlogov prihoda turistov v Istro," je pojasnil svoj vidik.