Nuna poneverila več kot 650.000 evrov za svojo zasvojenost z igrami na srečo

Kreuperjeva, ki se je pri 18 letih zaobljubila revščini in 59 let preživela v verskem redu, je v sporazumu za priznanje krivde priznala, da je denar od šolnin in donacij preusmerjala na varčevalni račun, s katerega so financirali življenjske stroške redovnic, ki so delale v šoli. Nekaj denarja je porabila tudi sama.

79-letna sestra Mary Margaret Kreuper , nekdanja ravnateljica katoliške šole St. James v Torranceu v Kaliforniji, je s šolninami in donacijami pokrila stroške iger na srečo in poravnala plačila z osebnimi kreditnimi karticami, poroča The Guardian .

Po mnenju tožilcev je Kreuperjeva priznala, da je, da bi prikrila goljufivo ravnanje, ponarejala mesečna in letna poročila. Šolsko upravo je prepričala, da so vse šolske bilance pravilno obračunane, finančno premoženje šole St. James pa ustrezno zavarovano, kar ji je omogočilo, da je ohranila dostop denarja in nadzor nad financami in računi šole ter tako nadaljevala s svojim početjem.

Njeni odvetniki so v izjavi za Washington Post dejali, da "svoja dejanja močno obžaluje" ter da ji je "žal za kakršno koli škodo, ki jo je povzročila". "Takoj ko so jo soočili s kaznivimi dejanji, ki jih je storila, je zanje prevzela polno odgovornost in v celoti sodelovala z organi pregona in nadškofijo," so zapisali v izjavi in dodali, da "trpi za duševno boleznijo, ki ji je zameglila razum".

Goljufije so odkrili med revizijo leta 2018, ko se je Kreuperjeva upokojila. Tožilci so dejali, da je takrat šolskim uslužbencem naročila, naj "spremenijo in uničijo finančno dokumentacijo". Sodili ji bodo 1. julija, grozi pa ji do 40 let zapora.

Losangeleška nadškofija je v izjavi dejala, da je bila verska skupnost v St. Jamesu šokirana in ogorčena zaradi teh dejanj. Hkrati so se zahvalili "lokalnim in zveznim organom pregona za njihovo delo pri preiskavi zadeve".