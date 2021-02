Nune bogatašem in duhovščini za spolne zabave 'oddajale' dečke

Poročilo, ki je očem javnosti ostalo skrito, zdaj pa ga je le uspelo pridobiti nekaterim tujim medijem, razkriva grozodejstva redovnic v nemškem mestecu Speyer. Dokumenti tako pričajo o številnih posilstvih in drugih oblikah spolnih zlorab dečkov, ki so bili v cerkveni sirotišnici kölnske nadškofije nastanjeni v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Razkritja posledica vložitve tožb

Ugotovitve preiskave, ki se je zaključila prejšnji mesec, in izhaja iz tožbe, ki so jo proti nadškofiji vložile žrtve, sicer niso javno objavljene, je pa vsebina 560 strani dolgega poročila pricurljala v medije. V posameznih odsekih besedila, ki jih je uspelo videti novinarjem, so podrobno opisana zavržna dejanja redovnic. Nune, ki so tedaj vodile tamkajšnji samostan, so osirotele dečke za plačilo ponujale bogatim poslovnežem in duhovščini za spolne usluge. Ti so otroke zlorabljali, tudi po več tednov, preden so jih 'vrnili' nazaj.

Nekatere sirote naj bi bile prisiljene sodelovati tudi v skupinskih spolnih zabavah, ob vrnitvi v sirotišnico pa so jih nune še dodatno 'disciplinirale', ker so bila njihova oblačila zgubana, pogosto pa tudi z madeži semenske tekočine, poročajo tuji mediji.

Poročilo domnevno ugotavlja, da je bilo v dobrih dveh desetletjih na tak način zlorabljenih 175 otrok, večinoma dečkov, starih od osem do 14 let. Za nekatere od teh je bilo celo izrecno nakazano, da naj se zanje prepreči možnost posvojitve ali nastanitve v rejniške domove, da bi jih redovnice lahko še naprej na tak način 'oddajale'.

Cerkev pričela postavljati pogoje, predstavniki medijev odkorakali z novinarske konference

Vendar pa se preiskava ni osredotočila neposredno na storilce, prav tako niso želeli okriviti vpletenih redovnic, in se namesto tega v poročilu navaja, da so bile "zlorabe posledica sistematičnih napak pri upravljanju (samostana in sirotišnice)". "Poročilo je prav tako precej 'prizanesljivo' tudi do obdolženih za sodelovanje v teh gnusnih zločinih," navaja Russia Today, ki se sklicuje na trditve tujih novinarjev.

Podrobnosti so v javnost prišle po tem, ko je nadškofija v Kölnu zavrnila javno objavo poročila in zahtevala, da novinarji, ki so si ogledali dokumente, podpišejo sporazum o zaupnosti. A predstavniki medijev so se vendarle odločili, da ne bodo molčali. Vsi, ki so se udeležili novinarske konference ob zaključku preiskave naj bi ob postavljanju pogojev za objavo zapustili dvorano in zavrnili zahteve cerkve.

Iz nadškofija so medtem sporočili, da so poročilo želeli zadržati zase, ker da v njem naj ne bi bila ustrezno pojasnjena metodologija pridobivanja podatkov in preiskovalnega dela. Škof Karl-Heinz Wiesmann, ki vodi kölnsko nadškofijo, pa je medijem dejal, da je poročilo o zlorabah "tako krvavo, da ni primerno za javnost". Škof je prav tako zatrdil, da ga je vsebina dokumenta tako vznemirila, da si je, po tem ko ga je prebral, moral vzeti mesec dni predaha od službenih obveznosti.

Grozljiva razkritja prihajajo manj kot leto dni po tem, ko je ločena preiskava ugotovila, da je berlinska akademska sfera zagovarjala in celo podpirala nameščanje otrok v rejo osebam, za katere se je vedelo, da imajo pedofilska nagnjenja. 30-letna praksa tovrstnega početja se je končala leta 2003 s pričetkom preiskav številnih primerov zlorab v teh domovih.