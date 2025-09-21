Svetli način
Tujina

Nune, ki so zavzele samostan: Pričakale so jih prazne sobe brez vode in izklopljena elektrika

Washington , 21. 09. 2025 10.20 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K. , STA
Nune, ki so jih proti njihovi volji odpeljali v dom za starejše, se skoraj 14 dni potem, ko so zavzele samostan, počutijo 'nebeško'. Znašle so se v središču pozornosti, na družbenih omrežjih so pritegnile več deset tisoč sledilcev.

Kot smo poročali, so v Avstriji tri ostarele redovnice pobegnile iz doma za starejše in se vrnile v samostan, kjer so živele do predlani, poroča britanski BBC. Pri vrnitvi v nekdanji samostan, kjer deluje tudi šola, so jim pomagali nekdanji učenci. Tri nune, stare med 82 in 88 let, so v samostanu Goldenstein v bližini Salzburga delovale do decembra 2023. Stavbo sta leta 2022 prevzela salzburška nadškofija in samostan Reichersberg. Skupnost so razpustili, nunam pa dovolili, da ostanejo v samostanu, dokler jim bo zdravje to dopuščalo. Kljub dogovoru so sestre, kot pravijo, proti njihovi volji odpeljali v dom za starejše.

Znašle so se v središču medijske pozornosti

Kot poroča AFP, se je včeraj v veličastnem samostanu zbralo več nekdanjih učenk redovnic, da bi molile rožni venec. Številne zaveznice uporniških sester so se pridružile kasneje, prinesle so hrano ali pa so se samo ustavile na klepetu. Molitev jim je je ponudila redek trenutek oddiha sredi medijskega vrtinca, ki jih je zajel po njihovem begu in nenehnih bitkah s cerkvijo glede njihove pravice, da ostanejo v samostanu. 

Nekdanja učenka Eva-Maria Seeber je za AFP povedala, da je prišla podpreti trojico in zavzeti stališče. "Starejših ljudi ne moreš kar tako preseliti, ne da bi jih vprašal. To je kruto," je dejala in dodala, da so dve redovnici "naravnost iz bolnišnice" odpeljali v bližnji dom za ostarele.

Odnosi s cerkvenimi uradniki, ki vztrajajo, da so morale redovnice zaradi slabega zdravja namestiti v katoliški dom za ostarele, so se v zadnjih tednih močno zaostrili. Nadrejeni jih je celo obtožil kršenja dolžnosti poslušnosti.

Nune so se v samostan vrnile v začetku septembra s pomočjo nekdanjih učencev. Sprva so bile brez vode in elektrike, a so napeljavo nato delno obnovili. Kot so povedale za AFP, so jih pričakale povsem izpraznjene sobe. 

"Končno smo spet doma v samostanu – občutek je nebeški, pa je za AFP po skoraj dveh tednih od podviga dejala sestra Bernadette.

"Zacvetele so že prvi dan, ko so se vrnile," je dejala Martina Krispler, ki je redovnicam prinesla kosilo. Nune upajo, da se bodo spravile s Cerkvijo in da jim bo dovoljeno ostati v samostanu do konca življenja. 

Nekdanji učenci jim prinašajo tudi hrano, po posnetkih na družbenih omrežjih sodeč pa si nune še vedno kuhajo in molijo.

Samostan je deloval v gradu Goldenstein od leta 1877. Takrat je bila v gradu ustanovljena tudi zasebna dekliška šola, ki še vedno obratuje in od leta 2017 sprejema tudi dečke. Vse tri nune so poučevale v šoli, ena od njih je bila tudi ravnateljica.

Ob ponovni vrnitvi v samostan so zelo zadovoljne, manj pa to ugaja cerkvenim oblastem. Opat samostana Reicherberg Markus Grasl je odločitev nun, da se vrnejo v samostan, označil za popolnoma nerazumno. Meni, da spričo njihovega občutljivega zdravstvenega stanja samostojno življenje v samostanu zanje ni več primerno.

