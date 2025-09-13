Nune pobegnile iz doma za starejše in zasedle zapuščen samostan

Tri nune, stare med 82 in 88 let, so v samostanu Goldenstein v bližini Salzburga delovale do decembra 2023, poroča BBC.

Stavbo sta leta 2022 prevzela salzburška nadškofija in samostan Reichersberg. Skupnost so razpustili, nunam pa dovolili, da ostanejo v samostanu, dokler jim bo zdravje to dopuščalo.

Kljub dogovoru so sestre, kot pravijo, proti njihovi volji odpeljali v dom za starejše.

Nune so se v samostan vrnile v začetku septembra s pomočjo nekdanjih učencev. Sprva so bile brez vode in elektrike, a so napeljavo nato delno obnovili. Nekdanji učenci jim prinašajo tudi hrano, po posnetkih na družbenih omrežjih sodeč pa si nune še vedno kuhajo in molijo.