Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Nune pobegnile iz doma za starejše in zasedle zapuščen samostan

Salzburg, 13. 09. 2025 11.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
12

V Avstriji so tri ostarele redovnice pobegnile iz doma za starejše in se vrnile v samostan, kjer so živele do predlani. Pri vrnitvi v nekdanji samostan, kjer deluje tudi šola, so jim pomagali nekdanji učenci.

Tri nune, stare med 82 in 88 let, so v samostanu Goldenstein v bližini Salzburga delovale do decembra 2023, poroča BBC.

Stavbo sta leta 2022 prevzela salzburška nadškofija in samostan Reichersberg. Skupnost so razpustili, nunam pa dovolili, da ostanejo v samostanu, dokler jim bo zdravje to dopuščalo.

Kljub dogovoru so sestre, kot pravijo, proti njihovi volji odpeljali v dom za starejše.

Nune so se v samostan vrnile v začetku septembra s pomočjo nekdanjih učencev. Sprva so bile brez vode in elektrike, a so napeljavo nato delno obnovili. Nekdanji učenci jim prinašajo tudi hrano, po posnetkih na družbenih omrežjih sodeč pa si nune še vedno kuhajo in molijo.

Samostan Goldenstein
Samostan Goldenstein FOTO: POP TV

Samostan je deloval v gradu Goldenstein od leta 1877. Takrat je bila v gradu ustanovljena tudi zasebna dekliška šola, ki še vedno obratuje in od leta 2017 sprejema tudi dečke. Vse tri nune so poučevale v šoli, ena od njih je bila tudi ravnateljica.

Ob ponovni vrnitvi v samostan so zelo zadovoljne, manj pa to ugaja cerkvenim oblastem. Opat samostana Reicherberg Markus Grasl je odločitev nun, da se vrnejo v samostan, označil za popolnoma nerazumno. Meni, da spričo njihovega občutljivega zdravstvenega stanja samostojno življenje v samostanu zanje ni več primerno.

nune redovnice samostan avstrija
Naslednji članek

V Nepalu prek Discorda izglasovali prvo žensko premierko

Naslednji članek

'Prevroče za učenje': italijanski učitelji pozvali k podaljšanju počitnic

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medusa
13. 09. 2025 12.30
+1
Uboge reve! Pustijo naj jih pri miru .Služile so v imenu boga.Kaj vse so videle in vedo ! Zaščitite jih mediji!!!
ODGOVORI
1 0
Hind Rajab v spomin
13. 09. 2025 11.58
-2
dekliška šola z dečki....
ODGOVORI
1 3
Bolfenk2
13. 09. 2025 11.58
-1
Kaj pa naj delajo drugega kot molijo.
ODGOVORI
1 2
Skinwalker
13. 09. 2025 11.49
+2
Žalostno.. res žalostno.. SRAMOTA
ODGOVORI
2 0
13. 09. 2025 11.37
+5
Že spet komandira cervkena oblast, ker oni imajo uradno pri notarju podpisano pogodbo, da so zastopniki boga na Zemlji in tako kot oni rečejo tako bo. Verjetno imajo svoje načrte za samostan, se ne ujemajo ostarele nune v le tega.
ODGOVORI
6 1
JOKS klub
13. 09. 2025 11.35
+11
Pustite te boge nune pri miru banda pokvarjena.
ODGOVORI
14 3
proofreader
13. 09. 2025 11.35
+4
Nuni na begu je bil film.
ODGOVORI
5 1
ho?emVšolo
13. 09. 2025 11.24
+3
porednice
ODGOVORI
6 3
Bozjidar
13. 09. 2025 11.19
+16
Celo zivljenje delali za cerkev,na starost so jih zavrgli😡
ODGOVORI
17 1
Slavko BabIč
13. 09. 2025 11.15
+1
Novica stara že 2 tedna!
ODGOVORI
4 3
Juzles Iters
13. 09. 2025 12.24
Novica izgubila na aktualnosti v tem času popolnoma nič.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256