Nune zdaj korak bližje temu, da bi lahko ostale v samostanu

Vatikanski oddelek, pristojen za versko disciplino v katoliški cerkvi, se o usodi žensk še ni uradno odločil in bi to lahko trajalo še mesece. Vendar pa naj bi bili načrti, da bi jih pripeljali v Rim, pozitiven znak v korist redovnic, saj bi spor o njihovi prihodnosti približali rešitvi, poroča Guardian.

V Avstriji so tri ostarele redovnice pobegnile iz doma za starejše in se vrnile v samostan, kjer so živele pred tem. Sestre Bernadette, Regina in Rita, ki so v zgodnjih do poznih osemdesetih letih, so septembra lani s pomočjo nekdanjih učencev katoliške šole, v kateri so poučevale, in drugih podpornikov vdrle v svoj nekdanji dom v Elsbethenu. S tem so pritegnile pozornost vsega sveta.

Vir blizu redovnic je avstrijskim medijem povedal, da je Vatikan načeloma za to, da se sestram podeli pravica, da ostanejo v svojem samostanu. Vendar pa uradna odločitev še ni bila sprejeta.

Sestre se borijo proti odločitvi svojega predstojnika, ki jih je obtožil, da so s tem, ko so zapustile dom za ostarele, v katerega so jih preselili leta 2023, prekršile svojo zaobljubo poslušnosti. Ta trdi, da samostan ni več primeren za redovnice zaradi kamnitih stopnic in drugih razmer, ki so neprimerne za njihovo starost.

Trojica pravi, da so jih v dom za ostarele poslali proti njihovi volji in da želijo umreti v svojem samostanu. Nunam so pomagali lokalni prebivalci, ki so jim nudili 24-urno oskrbo in varnost, vključno s ponovno namestitvijo ključavnic, ki so jih zamenjali v njihovi odsotnosti.