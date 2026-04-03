Tujina

Nune zdaj korak bližje temu, da bi lahko ostale v samostanu

Vatikan , 03. 04. 2026 19.00 pred 25 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
A.K.
Nune Bernadette, Regina in Rita

Tri zdaj slavne redovnice, ki so pobegnile iz doma za ostarele in se vrnile v svoj samostan v gradu blizu Salzburga, kjer so preživele večino svojega življenja, so korak bližje temu, da bodo tam lahko tudi ostale, pravijo viri blizu njih.

V Avstriji so tri ostarele redovnice pobegnile iz doma za starejše in se vrnile v samostan, kjer so živele pred tem. Sestre Bernadette, Regina in Rita, ki so v zgodnjih do poznih osemdesetih letih, so septembra lani s pomočjo nekdanjih učencev katoliške šole, v kateri so poučevale, in drugih podpornikov vdrle v svoj nekdanji dom v Elsbethenu. S tem so pritegnile pozornost vsega sveta.

Vatikanski oddelek, pristojen za versko disciplino v katoliški cerkvi, se o usodi žensk še ni uradno odločil in bi to lahko trajalo še mesece. Vendar pa naj bi bili načrti, da bi jih pripeljali v Rim, pozitiven znak v korist redovnic, saj bi spor o njihovi prihodnosti približali rešitvi, poroča Guardian.

Nune nazaj v samostanu
Nune nazaj v samostanu
FOTO: Profimedia

Vir blizu redovnic je avstrijskim medijem povedal, da je Vatikan načeloma za to, da se sestram podeli pravica, da ostanejo v svojem samostanu. Vendar pa uradna odločitev še ni bila sprejeta.

Sestre se borijo proti odločitvi svojega predstojnika, ki jih je obtožil, da so s tem, ko so zapustile dom za ostarele, v katerega so jih preselili leta 2023, prekršile svojo zaobljubo poslušnosti. Ta trdi, da samostan ni več primeren za redovnice zaradi kamnitih stopnic in drugih razmer, ki so neprimerne za njihovo starost.

Trojica pravi, da so jih v dom za ostarele poslali proti njihovi volji in da želijo umreti v svojem samostanu. Nunam so pomagali lokalni prebivalci, ki so jim nudili 24-urno oskrbo in varnost, vključno s ponovno namestitvijo ključavnic, ki so jih zamenjali v njihovi odsotnosti.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Curie
03. 04. 2026 21.51
Edino pravilno
brezveze13
03. 04. 2026 20.35
niso več uporabne menihom, v dom z njimi
M_teoretik
03. 04. 2026 20.19
Pa dej, naj že pustijo punce pri miru!?
bibaleze
Portal
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
