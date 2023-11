Problematika nutrij, ki se hitro širijo in lahko škodujejo lokalnemu okolju, je v Sloveniji dvigala veliko prahu. Zdaj se s pojavom nutrij srečujejo tudi na Madžarskem. Bobrom podobne živali so se namreč naselile kar na parkirišču lokalnega supermarketa. Nekaterih prebivalcev nutrije ne motijo, bolj zaskrbljeni pa so strokovnjaki za ekosisteme.