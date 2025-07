Nvidia z rekordnimi 4 bilijoni dolarjev prehitela Microsoft in Apple

Delnice Nvidie so se v zgodnjem trgovanju v sredo zvišale za 2,5 odstotka oziroma 3,97 dolarja (3,39 evra) in presegle 164 dolarjev (139,9 evra). Na začetku leta 2023 so bile delnice Nvidie vredne približno 14 dolarjev (11,94 evra).

Nvidia, simbol razcveta umetne inteligence, je zrasla v največje podjetje na Wall Streetu in prehitela Microsoft, Apple in Amazon – zdaj je vredna več kot 4 bilijone dolarjev (3,4 bilijona evrov) – gibanje delnice pa ima na indeks S&P 500 in druge indekse večjo težo kot katero koli podjetje razen Appla. Pred dvema letoma je bila tržna vrednost Nvidie pod 600 milijardami dolarjev (skoraj 512 milijardami evrov).