Direktor Nvidie priznal afero: je bila njegova ljubica kitajska vohunka?

Ameriške obveščevalne službe naj bi kitajsko podjetnico Alice Huang spremljale približno leto dni. Med nadzorom naj bi odkrile tudi njeno tesno povezavo z izvršnim direktorjem Nvidie Jensenom Huangom in ugotovile, da bi ta lahko bil tarča delovanja tuje obveščevalne službe. Ugotovile naj bi namreč, da Alice Huang deluje v imenu Pekinga in kitajskim oblastem posreduje informacije o enem najpomembnejših ameriških tehnoloških podjetij, je prejšnji mesec poročal časnik The New York Times.

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Nvidia sprožila neodvisno preiskavo

Nvidia je te navedbe sprva zavrnila in pojasnila, da Huangovi stiki z Alice Huang niso bili nič nenavadnega. Tiskovni predstavnik je poudaril, da si poslovni partnerji na srečanjih izmenjujejo običajne poslovne informacije, ne pa občutljivih poslovnih skrivnosti ali informacij, povezanih z nacionalno varnostjo. Zdaj pa je upravni odbor Nvidie v izjavi, ki jo povzema BBC, navedel, da bo zaradi nedavnih poročil, da je bil ustanovitelj in izvršni direktor Jensen Huang tarča delovanja tuje obveščevalne službe, sprožil neodvisno preiskavo. "Upravni odbor daje prednost nacionalni in gospodarski varnosti ZDA, ki sta ključnega pomena za interese družbe Nvidia in njenih delničarjev. Čeprav nimamo razloga za domnevo, da bi bila ogrožena nacionalna varnost ali zaupne informacije družbe Nvidia, bo preiskava zajela vse razpoložljive informacije. Jensen Huang preiskavo v celoti podpira in se je zavezal, da bo pri njej v celoti sodeloval," so še dodali.

Priznal afero

Huang je v izjavi, ki jo je v nedeljo poslal zaposlenim v družbi Nvidia, priznal, da je bil nezvest svoji ženi, in se opravičil, ker je prizadel njo in njune otroke. "Za to, kar sem storil, ni opravičila. Globoko mi je žal," je zapisal, ni pa potrdil, da je bil v intimnem razmerju z Alice Huang. V sporočilu sodelavcem in zaposlenim je dodal: "Moja odgovornost je, da vam služim in da si zaslužim vaše zaupanje. Te odgovornosti nisem izpolnil. Glede pomislekov o nacionalni varnosti, ki so se pojavili v medijih, je upravni odbor družbe Nvidia sprožil neodvisno preiskavo. Podpiram jo in bom pri njej v celoti sodeloval. Rad imam našo državo in naše podjetje. Zavezan sem varovanju družbe Nvidia in podpori nacionalne varnosti ZDA. Ponosen sem in hvaležen, da sem Američan."

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Huang se je sicer rodil na Tajvanu, pri devetih letih pa se je z družino preselil na zahodno obalo ZDA. Diplomiral je iz elektrotehnike na Državni univerzi v Oregonu, nato pa je na Univerzi Stanford pridobil še magisterij z istega področja. Poročil se je s svojo ljubeznijo iz študentskih let Lori Mills. Tudi ona je elektrotehnica. Imata dva otroka. Preden je leta 1993 soustanovil družbo Nvidia, je Huang delal v ameriškem podjetju AMD, ki prav tako proizvaja čipe.

Kdo je Alice Huang?

Alice Huang, znana tudi kot Huang Le, je bila od marca 2023 do novembra 2023 vodilna predstavnica singapurskega podjetja Megaspeed, ki se ukvarja s podatkovnimi centri in kupuje Nvidijine čipe. Pred tem naj bi delala kot televizijska novinarka na Kitajskem. Ameriške oblasti naj bi podjetje Megaspeed začele spremljati zaradi suma, da pomaga kitajskim družbam pri dostopu do naprednih čipov, za katere veljajo ameriške izvozne omejitve. Med približno leto dni trajajočim nadzorom naj bi odkrile tudi njeno tesno povezavo z direktorjem Nvidie. Po poročanju New York Timesa naj bi jo kitajska obveščevalna služba za državno varnost uporabila za zbiranje informacij o direktorju Nvidie. Peking naj bi zanimalo predvsem delovanje ameriškega tehnološkega velikana in njegove najnaprednejše tehnologije, kitajski obveščevalci pa naj bi si prizadevali tudi vplivati na Huanga, da bi se zavzel za omogočanje prodaje najzmogljivejših Nvidijinih čipov Kitajski. Podjetje Megaspeed je prejšnji mesec za New York Times sporočilo, da njegovo sedanje vodstvo obtožbe jemlje resno in da je za izvedbo notranje preiskave imenovalo zunanje pravne svetovalce. Alice Huang se na prošnje časnika za komentar ni odzvala.

Hud udarec za Huanga

Nvidia je eno največjih in najuspešnejših tehnoloških podjetij na svetu, Jensen Huang pa je na njegovem čelu že več kot tri desetletja. Podjetje je večkrat rešil pred skorajšnjim propadom, na področje umetne inteligence pa je stavil že dolgo pred drugimi. Njegova odločitev, da Nvidijine čipe, prvotno zasnovane za računalniške igre, prilagodi potrebam razvoja umetne inteligence in jih uveljavi kot najboljše na trgu, se je bogato obrestovala. Nvidia svoje čipe dobavlja vodilnim razvijalcem, med katerimi sta tudi OpenAI in Meta, tržna vrednost podjetja na borzi pa znaša približno 4,5 bilijona dolarjev. Stephen Witt, avtor knjige Thinking Machine – biografije o Jensenu Huangu –, ocenjuje, da je tovrsten škandal hud udarec za Huanga – človeka, ki slovi kot deloholik in perfekcionist ter od svojih zaposlenih pričakuje izjemno visoke standarde. "Jensen se je v pogovorih z mano, pa tudi v drugih pogovorih, zelo trudil, da bi se predstavil kot družinski človek. To mu veliko pomeni. Pogosto hvali svojo ženo in o njej govori z velikim občudovanjem. Oba njegova otroka, Spencer in Maddison, sta zaposlena pri Nvidii. Posledice česa takega bi bile slabe za vsako družino, za nekoga, ki si je tako prizadeval ustvariti podobo družinskega človeka, pa je to še posebej slabo," je dejal Witt. Upravni odbor družbe Nvidia je sporočil, da Huang ostaja zavezan nadaljnjemu vodenju podjetja. Vendar po mnenju strokovnjakov ostaja vprašanje, ali bodo zaposleni, od katerih pričakuje tako visoke standarde, pripravljeni spregledati njegove pomanjkljivosti, zlasti ob morebitnih dolgoročnih posledicah, ki bi jih te lahko imele, še poroča BBC.

Jensen Huang je na čelu podjetja Nvidia že več kot tri desetletja. FOTO: AP

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