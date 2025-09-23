Svetli način
Tujina

Skok na borzi: Nvidia vložila 100 milijard dolarjev v OpenAI

San Jose, 23. 09. 2025 12.15 | Posodobljeno pred 6 minutami

STA , D. S.
Ameriški proizvajalec čipov Nvidia bo v tehnološko podjetje OpenAI, ki stoji za klepetalnim robotom na osnovi umetne inteligence ChatGPT, vložil 100 milijard dolarjev. Namen naložbe je podpreti gradnjo novih računalniških centrov za umetno inteligenco in njihovo oskrbo z energijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Naložba, ki jo je napovedalo podjetje Nvidia, bo potekala v več fazah. Prva od njih pa bo izvedena v drugi polovici leta 2026.

Cena delnic Nvidie se je ob koncu včerajšnjega trgovanja v ZDA zvišala za 4 odstotke, kot poroča BBC.

Odločitev o naložbi pomeni združitev dveh najvidnejših akterjev v svetovni tekmi za umetno inteligenco ter poudarja vse bolj prekrivajoče se interese različnih tehnoloških velikanov, ki razvijajo napredne sisteme umetne inteligence.

Ameriškemu tehnološkemu velikanu OpenAI napovedana naložba zagotavlja finančna sredstva in dostop do najbolj naprednih čipov, ki jih proizvaja Nvidia in so ključni za ohranitev njegove prevlade v vse bolj konkurenčnem okolju.

Nvidia
Nvidia FOTO: AP

"Računalniška infrastruktura bo osnova za gospodarstvo prihodnosti in to, kar gradimo z Nvidio, bomo uporabili za ustvarjanje novih prebojev na področju umetne inteligence ter za opolnomočenje ljudi in podjetij v velikem obsegu," je v izjavi dejal izvršni direktor OpenAI Sam Altman.

ChatGPT
ChatGPT FOTO: AP

Od izdaje ChatGPT novembra 2022 smo priča pospešeni uporabi umetne inteligence. ChatGPT ima približno 700 milijonov aktivnih uporabnikov na teden, zaradi česar je najbolj razširjena platforma umetne inteligence. Osrednjega pomena za razvoj umetne inteligence pa so čipi, ki jih proizvaja Nvidia in se uporabljajo za zagon programske opreme za umetno inteligenco.

