Skok na borzi: Nvidia vložila 100 milijard dolarjev v OpenAI

Naložba, ki jo je napovedalo podjetje Nvidia, bo potekala v več fazah. Prva od njih pa bo izvedena v drugi polovici leta 2026.

Cena delnic Nvidie se je ob koncu včerajšnjega trgovanja v ZDA zvišala za 4 odstotke, kot poroča BBC.

Odločitev o naložbi pomeni združitev dveh najvidnejših akterjev v svetovni tekmi za umetno inteligenco ter poudarja vse bolj prekrivajoče se interese različnih tehnoloških velikanov, ki razvijajo napredne sisteme umetne inteligence.

Ameriškemu tehnološkemu velikanu OpenAI napovedana naložba zagotavlja finančna sredstva in dostop do najbolj naprednih čipov, ki jih proizvaja Nvidia in so ključni za ohranitev njegove prevlade v vse bolj konkurenčnem okolju.