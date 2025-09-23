Skok na borzi: Nvidia vložila 100 milijard dolarjev v OpenAI

Naložba, ki jo je napovedalo podjetje Nvidia, bo potekala v več fazah. Prva od njih pa bo izvedena v drugi polovici leta 2026.
Cena delnic Nvidie se je ob koncu včerajšnjega trgovanja v ZDA zvišala za 4 odstotke, kot poroča BBC.
Odločitev o naložbi pomeni združitev dveh najvidnejših akterjev v svetovni tekmi za umetno inteligenco ter poudarja vse bolj prekrivajoče se interese različnih tehnoloških velikanov, ki razvijajo napredne sisteme umetne inteligence.
Ameriškemu tehnološkemu velikanu OpenAI napovedana naložba zagotavlja finančna sredstva in dostop do najbolj naprednih čipov, ki jih proizvaja Nvidia in so ključni za ohranitev njegove prevlade v vse bolj konkurenčnem okolju.
"Računalniška infrastruktura bo osnova za gospodarstvo prihodnosti in to, kar gradimo z Nvidio, bomo uporabili za ustvarjanje novih prebojev na področju umetne inteligence ter za opolnomočenje ljudi in podjetij v velikem obsegu," je v izjavi dejal izvršni direktor OpenAI Sam Altman.
Od izdaje ChatGPT novembra 2022 smo priča pospešeni uporabi umetne inteligence. ChatGPT ima približno 700 milijonov aktivnih uporabnikov na teden, zaradi česar je najbolj razširjena platforma umetne inteligence. Osrednjega pomena za razvoj umetne inteligence pa so čipi, ki jih proizvaja Nvidia in se uporabljajo za zagon programske opreme za umetno inteligenco.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.