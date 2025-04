O čem sta kramljali Melania Trump in Nataša Pirc Musar?

Ko so prišli iz bazilike svetega Petra, sta se Nataša Pirc Musar in Aleš Musar namenila proti svojim sedežem, na poti pa sta srečala ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovo soprogo Melanio.

Kamere so ujele Trumpovo rokovanje s finskim predsednikom Alexandrom Stubbom. Medtem ko so sproščeno kamljali, je Pirc Musarjeva ob strani potrpežljivo čakala na vrsto, nato pa se je Melania obrnila k njej in spregovorili sta nekaj besed. Trump ji je sprva kazal hrbet, nato pa se je obrnil tudi on in ji ponudil roko.