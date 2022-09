O čem sta v Moskvi govorila Putin in Dodik?

Ruski predsednik Vladimir Putin in srbski član bosanskega predsedstva Milorad Dodik sta se v torek v Moskvi srečala na uradnem sestanku. Ob tem sta predstavnika držav izrazila vzajemno naklonjenost in izpostavila pomembnost nadaljnjega sodelovanja, poroča radiosarajevo.ba.

"Poznamo vas kot prijatelja naše države in vesel sem, da vas vidim in da imam priložnost z vami razpravljati o razmerah v regiji in o naših bilateralnih odnosih," je na srečanju Putin dejal srbskemu članu predsedstva BiH. Dodiku je zaželel tudi uspeh na prihajajočih volitvah in dejal, da bi njegova zmaga pomenila tudi "okrepitev sodelovanja med Republiko Srbsko in Rusijo".