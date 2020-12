O izključni gospodarski coni v Jadranskem morju še sabor

Grlić Radman je saborskim poslancem predstavil predlog razglasitve izključne gospodarske cone, ki ga je v ponedeljek sprejela hrvaška vlada. Govoril je tudi o procesu posvetovanj in pogovorov, v katere je bila vključena tudi Slovenija.

Izpostavil je, da je razglasitev izključne gospodarske cone strateški interes Hrvaške ter da predstavlja nadgradnjo hrvaške ekološko-ribolovne cone (ERC), ki jo je sabor razglasil leta 2003. Pojasnil je, da bo Hrvaška s svojo izključno gospodarsko cono dobila ekskluzivne pravice glede gradnje umetnih otokov v Jadranu ter izkoriščanja energije morja in vetra.

Pojasnil je, da so posvetovanja z Italijo o razglasitvi izključnih gospodarskih con na obeh obalah Jadrana potekala nekaj let. Dogovor so potrdili konec novembra, ko je Zagreb obiskal italijanski zunanji minister Luigi Di Maio.

Grlić Radman je dejal, da so se medtem posvetovali tudi z drugimi sredozemskimi državami. Kot pomembno je izpostavil, da je Hrvaška o svoji nameri za razglasitev cone pravočasno in celovito obvestila Slovenijo, ob razumevanju, da hrvaška razglasitev nikakor ne bo vplivala na reševanje odprtih vprašanj med državama.

Vodja hrvaške diplomacije je tudi potrdil, da se bo v soboto v Trstu srečal s svojim slovenskim in italijanskim kolegom Anžetom Logarjem in Di Maiom. Napovedal je, da bodo podpisali trilateralno izjavo o razglasitvi hrvaške in italijanske izključne gospodarske cone v Jadranu.

Januarja prihodnje leto bo sledila podobna trilaterala, na kateri bodo ministri govorili o prometni infrastrukturi in izkoriščanju morja, potem pa bosta Zagreb in Rim svoji izključni gospodarski coni tudi razglasila, je napovedal Grlić Radman. Potrdil je, da bodo z razglasitvijo izključne gospodarske cone razveljavili odločitev sabora o ERC.

Predstavniki opozicijskih poslanskih skupin so večinoma že napovedali, da bodo podprli razglasitev izključne gospodarske cone. Menili so, da bi morala Hrvaška svojo izključno gospodarsko cono v Jadranu razglasiti že pred leti.