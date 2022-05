O Marijani iz Big Brotherja še vedno ni sledu, iščejo jo v Savi

"V iskalni akciji sodeluje 12 reševalcev HGSS s postaj Zagreb, Karlovac, Gospić in Bjelovar, od tega je šest potapljačev," so sporočili s HGSS. Marijano iščejo tudi z dvema čolnoma in dronom. Potapljači so poleg območja okoli mosta pregledali še šest bark, ki so zasidrane ob obali Save. Zaradi močnih rečnih tokov je iskanje sicer oteženo, so povedali v reševalni službi. Mož se jim je v nedeljo zvečer javno zahvalil za njihov trud, piše Jutarnji list.