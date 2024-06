O večmilijonski dediščini odločilo 50 naključno izžrebanih Avstrijcev

Vse iniciative in organizacije "imajo skupno poslanstvo – prizadevati si za pravičnejšo družbo in podpirati tiste, ki so žrtve diskriminacije", je dodala.

Skupno 77 organizacij, ki bodo v obdobju več let prejemale sredstva v višini od 40.000 do 1,6 milijona evrov, je izbral t. i. svet za redistribucijo, ki se je ob koncih tedna med marcem in junijem šestkrat sestal v Salzburgu.

50 članov sveta so izžrebali po tem, ko je Engelhornova v začetku leta naključno izbranim 10.000 avstrijskim državljanom, starejšim od 16 let, poslala pisno vabilo k sodelovanju pri odločanju o razdelitvi denarja. Najmlajši član sveta je bil star 17, najstarejši pa 85 let. Za sodelovanje so prejeli tudi plačilo, celoten projekt pa so opisali kot "vznemirljiv izziv" in "odlično vajo v demokraciji".

32-letna Marlene Engelhorn, ki živi na Dunaju in je znana aktivistka in publicistka, je potomka ustanovitelja nemškega kemičnega koncerna BASF Friedricha Engelhorna. Od babice, ki je umrla septembra 2022, je podedovala 25 milijonov evrov. Njeno bogastvo naj bi bilo sicer po nekaterih ocenah vredno več milijard evrov.

Engelhornova je tudi soustanoviteljica pobude taxmenow (obdavči me) in se zavzema za socialno pravičnost in reformo davčne politike.

Svojo odločitev o razdelitvi podedovanega denarja je oznanila januarja, ob tem pa izpostavila, da je podedovala bogastvo in s tem moč, ne da bi za to kar koli naredila. Obenem pa država tega bogastva ne bo obdavčila, je bila kritična, saj so v Avstriji leta 2008 odpravili obdavčitev dediščine.