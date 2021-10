'Stoodstotno prepričani smo, da imamo moškega, ki je ubil Madeliene McCann'

Nemški tožilec Hans Christian Wolters je "stoodstotno prepričan", da imajo v rokah pravega človeka, ki je leta 2007 v portugalskem letovišču Praia da Luz ugrabil in ubil takrat štiriletno Madeleine McCann. Zoper 44-letnega Christiana Brücknerja imajo, kot pravi, tudi že dovolj dokazov, da bi vložili obtožnico. Vendar "ne gre samo za to, da ga obtožimo – želimo ga obtožiti z najboljšimi možnimi dokazi", je izpostavil tožilec.

Nemški tožilec Hans Christian Wolters se je za britanski časnik Mirror razgovoril o enem najbolj odmevnih primerov pogrešanih otrok v zgodovini. Gre za pogrešano britansko deklico Madeleine McCann, ki je bila ob izginotju iz portugalskega letovišča Praia da Luz leta 2007 stara komaj tri leta. "Prepričani smo, da imamo moškega, ki jo je ugrabil in ubil," je dejal Wolters. Njihov osumljenec pa je stari znanec nemške policije Christian Brückner. Po besedah Woltersa bi primer po skoraj 15 letih vendarle lahko dočakal epilog. Nemško tožilstvo upa, da se bo preiskava zaključila v prihodnjem letu. Wolters je izpostavil, da že imajo dovolj dokazov, da zoper Brücknerja vložijo obtožnico, prav na podlagi teh dokazov pa so tudi "stoodstotno prepričani", da imajo v rokah pravo osebo. A ker je domnevni morilec in pedofil trenutno v priporu zaradi drugih zločinov, si Woltersova ekipa lahko vzame čas, da v primeru McCann zbere čim več dokazov, preden jih predloži sodišču: "Ne gre samo za to, da ga obtožimo – želimo ga obtožiti z najboljšimi možnimi dokazi," je izpostavil tožilec.

Kljub temu neizpodbitnih dokazov za to, da je Madeleine res mrtva, še vedno nimajo. Kot je za Mirror povedal Wolters, ne vedo, kako je umrla, prav tako niso našli DNK-dokazov ali fotografij, s katerimi bi Brücknerja povezali z domnevnim umorom. Nemško tožilstvo je bilo v stiku s starši male Madie, Kate in Gerryjem McCannom. Tudi staršema so zatrdili, da imajo pravo osebo, hkrati so jih, kot je medijem zaupal Wolters, prosili za potrpljenje. "Ne morem vam povedati, na podlagi česa domnevamo, da je zagotovo mrtva. Toda mi ne vidimo druge možnosti, nimamo upanja, da je še živa," je prepričan tožilec. Kate in Gerry McCann iz britanskega mesteca Rothley blizu Leicesrta sicer po pisanju britanskih medijev vztrajata: "Še imava upanje, pa čeprav majhno, da bova hčer ponovno videla."

Zgodba o izginotju Madeleine McCann je bila v medijih zapisana ničkolikokrat: usodnega 3. maja 2007 je okoli 22. ure iz apartmaja, kjer je spala skupaj s takrat dvoletnima dvojčkoma Seanom in Amelie, neznano kam izginila takrat skoraj štiriletna Maddie. Njihovi starši so medtem skupaj s prijatelji večerjali v slabih 50 metrov oddaljeni restavraciji. Kot je povedal nemški tožilec Wolters, preiskovalci sklepajo, da je Brückner načrtoval zgolj vlom v apartma. V bližini resorta, kjer so dopustovali McCannovi, naj bi ga po pripovedovanju prič tisti dan opazili štirikrat. Za ugrabitev deklice pa naj bi se odločil "spontano".

Madeleine McCann je izginila le nekaj dni pred svojim četrtim rojstnim dnevom.

Londonska centralna policija Scotland Yard je že lani razkrila, da so Brücknerju prišli na sled leta 2017, ob 10-letnici dekličinega izginotja. Takrat naj bi bil v enem od lokalov na portugalski obali, ko se je na televiziji vrtel dokumentarni film o izginotju Madeleine. Domnevni morilec in pedofil, ki je v tistem času že imel precejšnje težave z alkoholom, se je prijatelju, s katerim je sedel za mizo, pohvalil, da ve "vse o tem, kaj se je zgodilo z Madeleine McCann". Prijatelj je naslednji dan o tem obvestil policijo. Wolters je zdaj povedal, da preiskovani dokazi med drugim vključujejo prav to "priznanje" prijatelju, pa tudi analizo telefonskega klica, ki kaže, da je bil Brückner v času dekličinega izginotja točno tam, torej v resortu Ocean Club. "Gre torej za posredne dokaze," je znova poudaril Wolters.

Brückner trenutno (zaradi drugih zločinov) prestaja sedeminpolletno zaporno kazen v mestu Kiel na severu Nemčije.