'O odnosu Nata z Ukrajino bodo odločale zaveznice in Ukrajina, nihče drug'

Rusko zunanje ministrstvo je pred tem sporočilo, da bi moral Nato uradno opustiti izjavo iz leta 2008, ki odpira vrata dvema nekdanjima sovjetskima republikama, Gruziji in Ukrajini. "V temeljnem interesu evropske varnosti se je treba uradno odreči odločitvi vrha Nata v Bukarešti leta 2008, da bosta 'Ukrajina in Gruzija postali članici Nata'," je zapisalo.

"O odnosu Nata z Ukrajino bo odločalo 30 zaveznic v Natu in Ukrajina, nihče drug," je dejal Stoltenberg. "Ne moremo sprejeti, da poskuša Rusija znova vzpostaviti sistem, v katerem imajo velike sile, kot je Rusija, vplivne sfere, pri čemer lahko nadzorujejo ali odločajo, kaj lahko storijo druge članice," je dodal.

Zahodne zaveznice zaskrbljene zaradi kopičenja ruskih vojakov na meji

Zahodne zaveznice medtem izražajo zaskrbljenost zaradi kopičenja ruskih vojakov ob meji z Ukrajino. Tam naj bi jih bilo že okoli 100.000, invazija pa naj bi se po nekaterih ocenah obetala že konec januarja. O tem sta se v torek kar dve uri pogovarjala tudi ameriški predsednik Joe Biden in ruski predsednik Vladimir Putin, pri čemer je Biden Putinu zagrozil s hudimi gospodarskimi ukrepi, če bi se invazija uresničila

Rusija očitke Zahoda zavrača in vztraja, da je njena politika miroljubna ter da je problem v širitvi zveze Nato na Vzhod oziroma da na vstop Ukrajine v Nato ne more pristati, saj bi bila s tem ogrožena njena varnost. Putin je od Bidna v torek terjal pravna jamstva Zahoda, da se to ne bo zgodilo.

Scholz je na srečanju s Stoltenbergom dejal, da se "zaveznice v Natu strinjajo, da bo imela vsaka nadaljnja agresija na Ukrajino visoko ceno ter resne politične in gospodarske posledice za Rusijo". Moskvo je še pozval, naj se vrne k diplomaciji in umiritvi razmer ter spoštovanju suverenosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine.

Novi nemški voditelj je sicer pod pritiskom, da se zaveže ustaviti odprtja plinovoda Severni tok 2 med Rusijo in Nemčijo, če Moskva napade Ukrajino.