O vojaku, ki je prečkal severnokorejsko mejo, že več tednov nobene informacije

Tiskovni predstavnik Pentagona Pat Ryder je v torek sporočil, da je severnokorejska stran potrdila, da so prejeli njihove pozive glede vojaka. Pred tem je bil namreč Pjongjang neodziven in ni odgovoril na nobeno sporočilo. "Ampak ne morem poročati o konkretnem napredku," je dodal.

Vojak julija prečkal severnokorejsko mejo

Mladi vojak je pogrešan od sredine julija. Po navedbah Pentagona je bil nameščen v Južni Koreji in bi se moral po prestani kazni vrniti v domovino, kjer bi mu sicer grozili dodatni administrativni ukrepi. Domnevno so ga že pospremili do letala, vendar se ni vkrcal. Kasneje se je udeležil turističnega ogleda mejnega prehoda s Severno Korejo in ga tudi prečkal. Odtlej o njem nimajo nobenih informacij.