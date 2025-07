Ob 30. obletnici genocida v Srebrenici pozivi k preprečevanju grozodejstev

Guterres je ob 30. obletnici genocida v Srebrenici, "najhujšega grozodejstva na evropskih tleh po drugi svetovni vojni", izpostavil, da se moramo v času, ko na veljavi pridobivajo sovražni govor, zanikanje in delitve, odločno zavzemati za resnico in pravico.

"Zaznati moramo zgodnje opozorilne znake in se odzvati, še preden pride do nasilja. Spoštovati moramo mednarodno pravo, braniti človekove pravice, ohraniti dostojanstvo vsakega posameznika ter vlagati v spravo in mir," je poudaril v sporočilu, ki so ga posredovali Združeni narodi.

Komisar Sveta Evrope za človekove pravice Michael O'Flaherty pa je ob pomenu spoštovanja žrtev genocida izpostavil tudi pomen upoštevanja in krepitve civilne družbe, da bi preprečili prihodnja grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic. Spomnil je, da je pred genocidom v Srebrenici nanj opozarjala civilna družba, ki je niso poslušali. Bila je tudi tista, ki je po njem vztrajala pri pravici za žrtve in pri tem izpostavil združenje Mater Srebrenice.

Opozoril je, da je civilna družba, ki še vedno opozarja na grozeče grozote in usmerja družbo v boljšo in mirnejšo prihodnost, ogrožena in pod pritiskom. "Po vsej Evropi opažam, da je civilna družba potisnjena na rob, da je izpostavljena grožnjam in nasilju, da je zakonsko ali regulativno onemogočena pri opravljanju svojega dela", je opozoril. Pozval je, da se v spomin na žrtve v Srebrenici zavežemo, da bomo civilni družbi znova priznali osrednjo vlogo pri zagotavljanju varne in uspešne družbe, so sporočili iz njegovega urada.

V petek bo minilo 30 let, odkar so enote vojske Republike Srbske pod poveljstvom Ratka Mladića 11. julija 1995 zavzele Srebrenico, ki je bila takrat varovano območje Združenih narodov, in začele množične poboje Bošnjakov. Do 19. julija so jih pobile več kot 8000, večinoma moških in dečkov, okoli 25.000 žensk, otrok in starejših oseb pa so z avtobusi in tovornjaki prepeljali na območje pod nadzorom vojske BiH. Žrtvam se bodo poklonili v petek na osrednji slovesnosti v spominskem centru v Potočarih na vzhodu BiH.