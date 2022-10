Ob 40-dnevni obletnici smrti na grobu Aminijeve zbranih več tisoč Irancev

V Sakezu se je zbralo približno dva tisoč ljudi, ki so skandirali "Ženska, življenje, svoboda", enega od značilnih vzklikov protivladnih protestov, ki so po smrti Mahse Amini zajeli Iran.

Na videoposnetkih, ki so jih na spletu objavili aktivisti in organizacije za človekove pravice, pa je videti več tisoč ljudi, ki se z avtomobili, motorji in peš premikajo po avtocesti, po poljih in celo čez reko, da bi se izognili cestnim zaporam in prišli do pokopališča. S tem so kljubovali poostrenim varnostnim ukrepom v Iranu, ki so jih oblasti uveljavile po smrti Aminijeve in so del nasilnega zatrtja protivladnih protestov po državi.