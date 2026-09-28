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Ob ameriški letalski bazi razglasili izredne razmere, domačini ne smejo domov

London, 28. 09. 2026 06.07 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Zaradi suma terorizma aretirali pet moških

Pet moških so aretirali zaradi suma priprave terorističnega dejanja in kaznivih dejanj, povezanih z eksplozivnimi sredstvi, potem ko so v bližini letalske baze RAF Fairford na zahodu Anglije zaznali tri sumljiva vozila. Zaradi incidenta so oblasti razglasile izredne razmere, evakuirali več deset domov in na območje napotile protiteroristične preiskovalce ter vojaške strokovnjake za eksplozivna sredstva.

Po prijavi, ki so jo na Policiji prejeli okoli 0.45 v nedeljo, so oblasti razglasile izredne razmere, poroča BBC. Zaradi incidenta so evakuirali več deset domov v bližini baze RAF Fairford v grofiji Gloucestershire.

Preiskavo vodi protiteroristična policija, medtem ko strokovnjaki britanske vojske za odstranjevanje eksplozivnih sredstev pregledujejo vozila v okolici baze, ki jo uporablja ameriško vojaško letalstvo (USAF).

Prebivalcem bližnje vasi Whelford, ki so jih evakuirali, so sporočili, da se domov ne bodo mogli vrniti čez noč. Oblasti sicer poudarjajo, da menijo, da je nevarnost omejena in da imajo razmere pod nadzorom. 

Na posnetkih iz zraka je videti daljinsko vodenega robota, ki se približuje belim kombijem, parkiranim v gozdnatem območju, vendar policija njegove uporabe uradno ni potrdila. Okoli območja so vzpostavili 400-metrski varnostni kordon, na kraj dogodka pa so med obsežnim posredovanjem različnih reševalnih in varnostnih služb napotili tudi specializirano enoto za odzivanje na nevarne snovi in razmere.

Ameriška letala so oporišče uporabljala kot izhodiščno točko za napade na Iran

Oporišče RAF Fairford ima dolgo zgodovino sodelovanja z ameriško vojsko, v zadnjem času pa so ga ameriška vojaška letala uporabljala tudi kot izhodiščno točko za obrambne napade na Iran.

Ameriški predsednik Donald Trump je glede aretacij dejal, da so osumljenci "načrtovali veliko škodo". Dodal je, da so jih oblasti spremljale že dlje časa. "Dolgo časa smo jih nadzorovali in nato prijeli," je povedal. Britanski obrambni minister Wes Streeting je medtem sporočil, da je zaradi incidenta stopil v stik s svojim ameriškim kolegom Petom Hegsethom.

Tiskovni predstavnik ameriškega vojnega letalstva (USAF) je dejal, da osebje ostaja v pripravljenosti, podrobnosti o varnostnih ukrepih za zaščito baze pa ni želel komentirati. Ameriško obrambno ministrstvo je medtem v oporišču RAF Lakenheath v grofiji Suffolk, kjer domuje 48. lovsko krilo ameriškega vojnega letalstva, stopnjo ogroženosti zvišalo na drugo najvišjo raven.

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