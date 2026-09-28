Ob ameriški letalski bazi razglasili izredne razmere, domačini ne smejo domov

Po prijavi, ki so jo na Policiji prejeli okoli 0.45 v nedeljo, so oblasti razglasile izredne razmere, poroča BBC. Zaradi incidenta so evakuirali več deset domov v bližini baze RAF Fairford v grofiji Gloucestershire.

Preiskavo vodi protiteroristična policija, medtem ko strokovnjaki britanske vojske za odstranjevanje eksplozivnih sredstev pregledujejo vozila v okolici baze, ki jo uporablja ameriško vojaško letalstvo (USAF).

Prebivalcem bližnje vasi Whelford, ki so jih evakuirali, so sporočili, da se domov ne bodo mogli vrniti čez noč. Oblasti sicer poudarjajo, da menijo, da je nevarnost omejena in da imajo razmere pod nadzorom.