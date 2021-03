V terensko vozilo s 25 potniki trčil tovornjak, 13 mrtvih

Kot smo že poročali, se je nesreča zgodila okoli 6.15 ure zjutraj po lokalnem času na obrobju Holtvillea v Kaliforniji, približno 16 kilometrov od ameriško-mehiške meje. Okrožje je znano po bogati kmetijski regiji in prometnem koridorju za tihotapljenje migrantov.

Ob trku so potniki zleteli iz vozila znamke Ford Expedition, je sporočila tamkajšnja policija. 12 ljudi je umrlo na kraju nesreče, trinajsta oseba pa je umrla v bližnji bolnišnici, kjer so zaradi poškodb oskrbeli tudi več drugih potnikov, poroča New York Times. "Nekatere je vrglo na pločnik ali na cesto, trupla smo našli tudi v avtomobilu," je dejal Omar Watson, šef mejne službe kalifornijske avtoceste.

Judy Cruz, generalna direktorica oddelka za nujne primere v regionalnem medicinskem centru El Centro, je v torek sicer napačno navedla, da je bilo v vozilu 28 potnikov in da je umrlo 15 ljudi.

Žrtve so bile stare med 20 in 55 let, je povedal. "En od poškodovanih potnikov ima 16 let, najstarejši pa 65 let,"je po poročanju New York TImesa dodal Watson. Med umrlimi je bilo vsaj 10 državljanov Mehike, so sporočili iz mehiškega konzulata. Dejali so, da jih te novice žalostijo in da si prizadevajo identificirati še preostale tri umrle potnike. V nesreči je umrl tudi voznik, je potrdil policist Arturo Platero in dodal, da je šlo za državljana Mehike, iz Mexicalija, ki se nahaja približno 30 kilometrov od Holtvillea.