Bidnova zelena luč Ukrajini sprožila val kritik Trumpovih zaveznikov

Še preden je Donald Trump prevzel vajeti v Beli hiši, že prihaja do prvih nasprotovanj. Zelena luč predsednika Joeja Bidna, da Ukrajini dovoli napade na Rusijo z ameriškimi raketami dolgega dosega, je povzročila osuplost in požela kritike zaveznikov bodočega predsednika. Trump sicer te odločitve še ni komentiral, so se pa na njo odzvali njegovi podporniki.

Vojnim prizadevanjem Kijeva v brutalni in skoraj tri leta trajajoči vojni v Ukrajini je Biden namenil več deset milijard evrov, konec tedna pa naj bi se odpovedal še rdeči črti glede ukrajinske uporabe ameriškega orožja za napade na ruskih tleh. In ta odločitev je sprožila negodovanja v Trumpovi bodoči administraciji. Med prvimi se je oglasil kar njegov sin, Donald Trump Jr., ki je na družbenem omrežju X zapisal, da skuša "predsednik sprožiti tretjo svetovno vojno", preden njegov oče začne s predsedovanjem. To se bo zgodilo 20. januarja prihodnje leto. Trump je sicer v svoji kampanji večkrat obljubil, da bo končal vpletanje ZDA v vojne in namesto tega uporabil davkoplačevalski denar za izboljšanje življenja Američanov, vojno v Ukrajini pa naj bi končal v "pičlih 24 urah". "Zdi se, da želi vojaško-industrijski kompleks poskrbeti, da bi se začela tretja svetovna vojna, preden bi imel moj oče priložnost ustvariti mir in rešiti življenja," je dejal njegov sin.

Donald Trump, Allen Weisselberg in Donald Trump mlajši FOTO: AP icon-expand

Bidna je obsodila tudi druga glasna Trumpova podpornica, kongresnica Marjorie Taylor Greene. "Ameriško ljudstvo je 5. novembra odločilo proti tem zadnjim odločitvam Amerike in ne želi financirati ali se boriti v tujih vojnah. Želimo odpraviti svoje težave," je zapisala na X. Senator iz Utaha, Mike Lee, je bil bolj kritičen. "Liberalci obožujejo vojno," je zapisal na X. Mnogo republikancev sicer želi, da ZDA prenehajo podpirati Ukrajino, kar 62 odstotkov jih je v anketi Pew Research izjavilo, da ZDA niso odgovorne za podporo državi v boju proti Rusiji, poroča BBC. Toda Biden namerava ponuditi vso mogočo podporo in denar, ki ga je kongres odobril do januarske predaje. Ali bo to vključevalo več pomoči Ukrajini, ostaja vprašanje, prav tako kot Trumpova odločitev, ali bo nadaljeval svojo politiko ali pa jo bo še spremenil do prevzema poslov.

Tudi ruski predsednik je seveda nezadovoljen s takšno napovedjo, že od samega začetka invazije pa jezen na zavezništvo Nato, vsako obljubo zahodnih zaveznic o vojaški podpori Ukrajini pa je označil kot neposredno vpletanje ter posvaril pred maščevanjem. Njegov tiskovni predstavnik je ob napovedi o orožju dejal, da ZDA "prilivajo olje na ogenj". V preteklosti je Vladimir Putin omenjal tudi možnost uporabe jedrskega orožja, a le redki verjamejo, da se bo to uresničilo, saj se Putin v skladu z doktrino vzajemnega uničevanja, ki je bila uveljavljena med hladno vojno, ko so se jedrski arzenali šele gradili, zaveda, da bi uporaba takšnega orožja prinesla nepopisno trpljenje, ne le Ukrajince, temveč tudi za Ruse in preostali svet.