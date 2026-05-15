Ob danski obali opazili poginulega kita. Je poginil rešeni Timmy?

Kit, ki so ga opazili okoli 75 metrov od obale, naj bi bil dolg med 10 in 15 metrov, poročajo danski mediji, zato sklepajo, da bi lahko šlo za kita Timmyja. Žival bodo zdaj izvlekli na kopno, poroča Deutsche Welle.

V začetku marca so blizu nemške obale v plitki vodi opazili mladega kita grbavca, ki je nato nasedel na peščeni sipini v zalivu Wismar.

Nemške oblasti so v začetku aprila obupale nad reševanjem 12-metrskega morskega sesalca, ki naj bi bil star od 4 do 6 let, a se je po pritisku javnosti oglasilo zasebno podjetje, ki je prepričalo lokalne oblasti in reševanje tudi financiralo.

Reševalcem ga je v začetku maja uspelo premestiti v baržo, napolnjeno z vodo, in ga izpustiti v Severno morje.