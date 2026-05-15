Tujina

Ob danski obali opazili poginulega kita. Je poginil rešeni Timmy?

Anholt, 15. 05. 2026 11.27 pred 30 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.L.
Reševanje kita Timmyja

Ob obali danskega otoka Anholt so opazili kita, za katerega agencija za varstvo okolja predvideva, da je že dlje časa mrtev. Za zdaj še ni znano, ali gre za kita Timmyja, ki so ga v začetku maja rešili iz Baltskega morja in ga izpustili v Severno morje.

Kit, ki so ga opazili okoli 75 metrov od obale, naj bi bil dolg med 10 in 15 metrov, poročajo danski mediji, zato sklepajo, da bi lahko šlo za kita Timmyja. Žival bodo zdaj izvlekli na kopno, poroča Deutsche Welle.

Reševanje Timmyja

V začetku marca so blizu nemške obale v plitki vodi opazili mladega kita grbavca, ki je nato nasedel na peščeni sipini v zalivu Wismar.

Nemške oblasti so v začetku aprila obupale nad reševanjem 12-metrskega morskega sesalca, ki naj bi bil star od 4 do 6 let, a se je po pritisku javnosti oglasilo zasebno podjetje, ki je prepričalo lokalne oblasti in reševanje tudi financiralo.

Reševalcem ga je v začetku maja uspelo premestiti v baržo, napolnjeno z vodo, in ga izpustiti v Severno morje.

Strokovnjaki iz nemškega oceanografskega muzeja so bili zelo kritični do zasebne reševalne akcije, tudi dansko ministrstvo za okolje je sporočilo, da ne načrtuje nobenih reševalnih akcij, saj je nasedanje kitov "popolnoma naraven pojav" in da kitov "ne smejo reševati ali vznemirjati s človeškimi posegi".

Timmy že več dni ni oddal signala, zato predvidevajo, da je najverjetneje poginil.

Ker je bil kit izjemno šibak in je po prejšnjih poskusih reševanja v kratkem času večkrat nasedel, je zelo verjetno, da ni imel dovolj moči, da bi dlje časa plaval v globoki vodi in ni več živ, so poudarili.

kit Timmy Danska reševanje živali biologija

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

mptour
15. 05. 2026 11.57
Spet človek proti naravnim zakonitostim.
